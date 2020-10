Tula Rodríguez anuncia su regreso a la conducción del programa En boca de todos

Tula Rodríguez se enlazó con el programa En boca de todos para anunciar su regreso a la televisión, al lado de sus compañeros Maju Mantilla, Ricardo Rondón y ‘Carloncho’. Desde Piura, la presentadora del espacio de América TV aseguró que reinicia sus actividades el próximo lunes 26 de octubre.

“Estoy contando los días”, comentó Tula Rodríguez sobre su pronto retorno. Como se recuerda, la exbailarina decidió desconectarse del trabajo y la ciudad para atravesar su duelo por el deceso de su esposo Javier Carmona, por lo que partió hacia la ciudad de Piura al lado de su hija Valentina.

Además, la artista contó que se encuentra en un periodo de reflexión y cambios en su vida: desde remodelar su hogar hasta pasar unos días en un ambiente diferente.

“Ahora sí me voy con mi princesita para apachurrarla, para estar con ella. Andamos con las emociones medias raras, por momentos nos ponemos a llorar, por otros nos reímos, luego estamos deprimidas. No sé, me imagino que es parte del proceso”, comentó Tula Rodríguez en sus historias de Instagram.

“No saben lo bien que nos está haciendo estar aquí juntitas desconectadas, porque ni siquiera estoy bajando mucho a la playa. La verdad estoy metida en la casa solamente mirando, relajándome, pensando, meditando”, añadió.

Tula Rodríguez, últimas noticias:

