Danny Rosales sobre el éxito de El wasap de JB: “Sabemos escuchar la voz del pueblo”

El wasap de JB se ha convertido en uno de los programas más vistos de los fines de semana, según las cifras del rating. Al ser consultado sobre ello, Danny Rosales señaló cuál podría ser la razón de la gran acogida que tienen.

Según el cómico, la popularidad que goza hoy en día el programa humorístico de Latina se debe a que Jorge Benavides incluye siempre las ideas del público en los personajes y las escenas que se realizan.

“Jorge en Instagram y todas sus redes sociales pregunta ‘Gente linda, ¿qué quieren que hagamos esta semana?’ y es porque ha aprendido que el público puede ser su mayor guionista”, detalló. “Hacemos lo que la gente escribe y creo que por eso es el éxito del programa, porque sabemos escuchar la voz del pueblo”, añadió en entrevista con La República.

En otro momento, Danny Rosales resaltó, además, que a raíz de la cuarentena Jorge Benavides decidió enfocarse un poco más en los niños que también ven El wasap de JB. “Se está preocupando por el público infantil, por eso estamos haciendo la secuencia de la tía Gloria con la Sirenita, los Pitufos”, precisó el humorista.

Cabe precisar que El wasap de JB se emite todos los sábados por Latina a partir de las 8.00 p. m. y también los domingos a las 6.30 p. m.

Danny Rosales señala que la humildad es lo más importante para un artista

Danny Rosales confesó que su trayectoria artística le enseñó, más que nada, a ser humilde y recordar siempre de dónde vino.

“La base de todo es la humildad, si no tienes humildad y no pisas suelo, estás perdido. No debes olvidar de dónde saliste porque eso te mantiene vigente”, indicó el cómico.

El wasap de JB, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.