Paloma Fiuza revela que quiere nacionalizarse peruana: “Me siento agradecida con todos”

Paloma Fiuza pasa felices momentos al lado de su pareja Sergio García. Así lo expresó en una reciente entrevista con un conocido medio local.

La integrante de Esto es guerra habló de su nueva relación y sus intenciones de nacionalizarse peruana.

Como se recuerda, la brasilera trabaja en Perú desde hace muchos años. En ese sentido, y en agradecimiento al cariño de sus fans, reveló que tiene pensado sacar su DNI peruano.

“Lo he pensado y quisiera nacionalizarme, sería algo muy bonito. Yo me siento muy agradecida con todos en el Perú, pues me han dado mucho cariño”, comentó en conversaciones con Trome.

Paloma Fiuza fue parte de la agrupación Exporto Brasil, junto a Brenda Carvalho. Posteriormente, la bailarina se unió a los realities con Esto en guerra.

Paloma Fiuza quiere ser mamá

En otra entrevista que concedió la extranjera, expresó sus deseos de convertirse en madre. En diálogos con El Popular, detalló que iba a iniciar un tratamiento de fertilidad, pero la llegada de la pandemia ofuscó los planes.

“Este año se frenó todo por el tema de la COVID-19, de repente más adelante. Por ahora no puedo tener bebés, me encantaría, pero no se puede por el programa y las actividades físicas. Más adelante sí”, reveló.

Paloma Fiuza, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.