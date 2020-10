John Kelvin sobre situación de artistas: “El Gobierno se ha olvidado de nosotros”

John Kelvin forma parte de la lista de artistas peruanos afectados por la crisis de la pandemia del coronavirus. El cantante de cumbia reveló que sus ahorros se le han acabado luego de invertir mucho dinero en un gran proyecto musical que, hasta el momento, no puede estrenar.

Se trata de su nuevo disco como solista, un trabajo que empezó a preparar antes del inicio de la cuarentena en el país. A esto se suma la dificultad que atravesó durante la pandemia: se quedó varado en Japón y para retornar al Perú tuvo que esperar casi siete meses debido a que los vuelos estaban suspendidos.

Ante la crisis en el mundo musical, John Kelvin pidió revaluar la reactivación de los conciertos con un aforo reducido. Además, hizo un llamado a las autoridades.

“Deben ponerse en nuestros zapatos, los ingresos ya no son como antes y hay gastos. Antes de la pandemia invertí mucho en mi último disco como solista y mira lo que pasó. Ojalá analicen la apertura de los eventos con un aforo reducido, pero como va la cosa lo dudo mucho. El Gobierno no ha dado dinero para las empresas musicales, se ha olvidado de nosotros”, expresó el cantante peruano para Trome.

No obstante, Jhon Kelvin mantiene la esperanza de que cambie la situación de los artistas. “Ya se acabaron los ahorros y las regalías. Los bancos no esperan, para ellos no hay pandemia y estamos fregados. Espero que pronto salgamos de esto y se acomoden las cosas. Somos miles de artistas los afectados”, mencionó el intérprete.

