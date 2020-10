Dúo Gente de zona en contra del régimen cubano: “Abajo la dictadura”

El conocido dúo Gente de zona llamó la atención al manifestarse durante un evento en contra del Gobierno de Cuba. Es la primera vez que los cantantes de salsa y reguetón hablan sobre su rechazo contra la política y los abusos en la isla.

Durante el Free Cuba Fest, celebrado el sábado10 de octubre en el Miami Marine Stadium, Alexander Delgado, uno de los miembros de Gente de zona, alzó su voz, según recoge Infobae, sobre el escenario para decir “libertad para cuba” y “abajo la dictadura”.

“Recuerden una cosa, juntos somos más”, dijo a su turno su compañero Randy Malcom durante este evento celebrado el fin de semana.

Tras esto, los integrantes de Gente de zona fueron entrevistados por Univisión 23, donde el dúo se mostró bastante afectado por no poder volver a Cuba.

“Lo más doloroso que tiene esto para mí es no poder regresar a mi país”, expresó Alexander Delgado, cubriendo sus ojos con unas gafas de sol.

Por su parte, Randy Malcom, con la voz entrecortada, contó en la charla que tiene a su mamá en Cuba y que esta distancia de su familia es muy difícil para él, sobre todo por la avanzada edad y el estado de salud de su abuelo.

“Mi abuelo en Cuba se está muriendo y no lo voy a poder ver, no, pero me siento bien conmigo mismo” señaló Randy.

Gente de zona y la polémica con Pitbull

A fines del 2019, Pitbull estuvo en el ojo de la tormenta tras saludar a Gente de zona y desatar la ira de los residentes cubanos en Miami.

Durante una entrevista, Pitbull señaló que no buscaba ofender a nadie y que más bien, quería que todos los artistas estuvieran más unidos. “Metí la pata cuando estaba tratando de unir”, afirmó el cantante.

Cabe mencionar que el enfado de la comunidad cubana se dio porque acusan al grupo de apoyar al presidente Miguel Díaz-Canel.

Cantantes, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.