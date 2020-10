Sandra Reyes, protagonista de Pedro el escamoso, revela que no tiene trabajo ni dinero

Casi 20 años después de saltar a la fama con el papel protagónico de Paula Dávila en la exitosa telenovela Pedro el Escamoso, Sandra Reyes reapareció para hablar del difícil momento que atraviesa.

En una entrevista publicada el 9 de octubre en su canal de YouTube, la actriz colombiana reveló que su alejamiento de los reflectores es por la falta de convocatoria a nuevas producciones y que ahora, en medio de la crisis por el coronavirus (COVID-19), está “endeudada como nunca en su vida”.

“La gente dice que yo me alejé de la televisión, eso no es cierto. No he tenido trabajo, que es distinto. A mí me encanta actuar, yo amo actuar y hacer televisión, pero he tenido épocas en que no he tenido trabajo, entonces no es que yo me haya alejado, es que me alejaron un poco. No sé si es que no estaba lista para los personajes”, declara la artista de 46 años.

Sandra Reyes, quien también figura en el elenco del Cartel de los Sapos del 2008, detalló que ha vivido de sus ahorros.

“Yo he durado hasta dos años sin trabajo, pagando arriendo, salud, todo lo que tiene uno que pagar. Yo en este momento estoy endeudada como nunca en mi vida, y la gente cree que pues yo nado en millones, y no. Realmente es duro”.

Ante tal difícil situación y, a pesar de que Pedro el Escamoso ha sido repuesto en Colombia, Reyes afirma no recibir regalías por su trabajo y mientras tanto “sobrevive pidiendo prestado a su familia”.

De igual forma, la actriz no pierde la esperanza y dice que sigue haciendo castings y espera poder cerrar contrato antes que finalice el año, mientras tanto agradece que ha podido conseguir “un par de cositas en la televisión pública”.

