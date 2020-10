Rosángela Espinoza incómoda con resultado de Divas y votaciones de sus compañeros en EEG

Rosángela Espinoza expresó su malestar ante los resultados de la final del concurso de baile Divas, donde la participante Isabel Acevedo levantó la copa por segunda vez. Para la popular ‘Rous’, los miembros del jurado no “valoraron” su esfuerzo y siente que desperdició su tiempo por enfocarse en los ensayos de sus coreografías.

“Yo vengo, ensayo, estoy intensa porque quiero que las cosas salgan bien, como algo que nunca se ha visto. Pero no, aquí no valoran el esfuerzo”, comentó la ‘Barbie peruana’ muy indignada, luego de conocer los resultados del segmento de Esto es guerra.

“El tiempo es valioso, el tiempo no hay que desperdiciarlo y yo siento que aquí lo he desperdiciado porque he dejado de hacer muchos trabajos, me han contratado como influencer y no he hecho historias (de Instagram), no he hecho TikToks en estos días ¿Para qué? ¿Para que no valoren el esfuerzo? No”, añadió.

Cabe recordar que tres competidoras debían pasar a la final de Divas; sin embargo, la jurado Belén Estévez pidió a la producción que sean cuatro las finalistas. El cambio de reglas y la organización del concurso incomodaron de sobremanera a Rosángela Espinoza, quien quedó en tercer lugar, superando solo a Luciana Fuster.

