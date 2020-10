Rosángela Espinoza asegura que la pandemia la cambió: “Dejé de ser la conflictiva de EEG”

Rosángela Espinoza tendrá una oportunidad más para llegar a la final de Divas EEG, que se realizará este jueves 8 de octubre. Antes deberá de superar a Luciana Fuster en la sentencia para poder enfrentarse a Paloma Fiuza e Isabel Acevedo.

Aunque admite que no es una bailarina profesional, ‘Rous’ no cree que eso le juegue en contra. “Yo no me siento en desventaja ante mis compañeras. Pero sí soy consciente que el jurado va estar pendiente de mi línea, de que estire el brazo, la punta del dedo y otros detalles”, expresó.

“La verdad que eso no me preocupa, igual estoy ensayando. Hay que hacerlo bonito, limpio y que todos lo disfruten”, explicó Rosángela, tras mencionar que estaba concentrada en su objetivo, el cual era llegar a una final de Divas.

Por otro lado, Espinoza contó sentirse muy emocionada, pues el público de Esto es guerra ahora la ve con otros ojos. Es decir, ha dejado de ser vista como la competidora antipática y conflictiva para convertirse en alguien divertida y ocurrente dentro del programa.

Y aunque es consciente que se hizo conocida por protagonizar más de una controversia con sus compañeros, ahora asegura que se lleva mejor con todos sus compañeros.

“Me llevo súper bien con mis compañeros. Soy bien divertida, me dicen que soy la ‘popis’ del programa. No quiero entrar en discusiones con mis compañeros, eso ya pasó. Quiero divertirme en el programa y proyectar una buena imagen para los niños, y seguir aprendiendo. Siento que estoy más madura que antes y ahora antes de hacer algo, lo pienso dos veces”, declaró para la prensa.

“El programa EEG está muy bonito y me divierto mucho. He mejorado un montón en la competencia, eso a base de mi esfuerzo, porque ensayo”, declaró y admitió que la crisis sanitaria que ocasionó la pandemia de la Covid 19 hizo que las personas mejoraran como personas, y que ella no ha sido la excepción.

“Este año no quise hacer show, sino convertirme en la mejor competidora del programa. Y sí, es cierto que la pandemia cambia a la gente, porque te das cuenta que hay que valorar la vida, la libertad, debemos animarnos unos a otros. No es momento de atacarnos, sino de ayudarnos, también es un tema de madurez”, agregó Rosángela Espinoza.

Producto a la difícil situación que se vive en el país y el mundo, tuvo que interrumpir su convivencia con Victor Hugo, con quien mantiene una relación de dos años. Asegura que la relación va por buen camino y no descarta matrimonio o futura maternidad.

Rosángela Espinoza quiere ser productora de tv

Pese a que Esto es guerra está pasando por su mejor momento y es considerado el programa en vivo con más sintonía de la televisión peruana, Rosángela Espinoza confesó que le gustaría desarrollar una carrera como productora de televisión.

“Me veo detrás de cámaras, por ejemplo, producir una película, ser la productora de un programa de televisión, quisiera ser una productora como Peter Fajardo, ósea famoso”, indicó la modelo.

