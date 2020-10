ANIA, cantautora peruana: “Hay más música de mujeres empoderando a mujeres y eso es increíble”

ANIA, hija del reconocido cantante Fahed Mitre, busca hacerse un lugar en el mundo de la música con temas como “Repetir”, “Ando sola” y ahora con “Me quedo aquí”.

En conversación con La República, la cantante y compositora peruana que se desarrolla en el pop urbano habló sobre su última canción, el concierto en el que cantó con Alejandro Sanz y sus proyecciones a futuro.

- Acabas de lanzar tu tema “Me quedo aquí”. Cuéntanos de qué trata.

Bueno, es una canción que escribí en noviembre del año pasado junto a Susana Isaza y que trata sobre una relación a distancia. Uno se va a otro lugar, avanza y cada día hace nuevas cosas, mientras la persona que se queda está con todos los recuerdos.

- ¿Cuál fue la inspiración para esta canción?

Nunca he tenido una relación a distancia, pero tengo un montón de amigos que sí y los compositores con los que hice esta canción también tenían sus propias historias, entonces fue como un mix con los sentimientos que pude haber percibido si mi enamorado se iba.

- Te estás desarrollas como cantante de música pop urbana, ¿qué es lo más difícil de incursionar en este género al ser mujer?

No hay tanta fanaticada para mujeres como para hombres; pero, gracias al empoderamiento femenino, el público en general está apostando por lo que tenemos que decir. Ahora nuestras voces están siendo escuchadas, hay más música de mujeres empoderando a mujeres y eso me parece increíble.

- Cantaste junto a Alejandro Sanz en su último concierto en Lima durante el último mes de febrero. ¿Cómo fue esa experiencia?

Increíble. Poder cantar con él “Mi persona favorita” fue hermoso, de los momentos favoritos de mi carrera hasta el día de hoy. Yo veo los videos o fotos y siento que no soy yo, que en ese momento alguien me poseyó y cantó por mí. Fue una de esas cosas que no crees que van a pasar.

- ¿Con qué artista te gustaría grabar un próximo tema y por qué?

Tengo una lista de como 100 artistas con los que me encantaría hacer cosas, como J Balvin, Dua Lipa, Lola Índigo, Lalo Ebratt, Harry Styles, Little Mix.

Y si tuviera que elegir a uno, sería Dua Lipa porque me encanta su estilo, el pop que hace es muy cool, siento que mezclar ese estilo con algo urbano puede ser bravazo. Ella es una artista con la que me identifico mucho.

- Eres hija de Fahed Mitre, ¿cuál fue la lección más grande que te dejó tu padre?

Una de las cosas más importantes que me ha enseñado mi papá es a trabajar con honestidad. Si uno sigue trabajando y luchando por lo que quiere, puede lograr todo. Él siempre me ha enseñado a luchar por mis sueños.

