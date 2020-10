Demi Lovato agradece apoyo de sus fans tras su ruptura con Max Ehrich

Hace unos días, Demi Lovato y Max Ehrich remecieron el mundo del espectáculo con la cancelación de su compromiso matrimonial, el cual fue anunciado por diversos medios internacionales.

“Fue una decisión difícil, pero Demi Lovato y Max decidieron tomar caminos separados para enfocarse en sus respectivas carreras artísticas. Se tienen mucho respeto y amor, y siempre apreciarán el tiempo que estuvieron juntos”, indicó una fuente al portal de espectáculos TMZ.

Tras darse a conocer la ruptura, la cantante de 28 años prefirió guardar silencio, hasta este 2 de octubre, en el que se animó a realizar una publicación en Twitter para agradecer el apoyo que ha recibido de sus miles de fans para poder superar este complicado momento en su vida.

I should be sleeping but life can be hard and weird and keeps me awake sometimes.. BUT I’m so glad I checked my mentions. Your support has me in literal tears. Thank you guys so much.. I’m beyond grateful for your love - I LOVE YOU 🙏🏼🥺💞