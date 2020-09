Susana Baca es nominada a los Latin Grammy 2020 en la categoría mejor álbum folklórico por su disco A Capella

Susana Baca vuelve a dejar al Perú en la mira de la escena musical gracias a su más reciente nominación en los Latin Grammy 2020.

La destacada artista nacional sorprendió a todos cuando el prestigioso evento, el cual se llevará a cabo en vivo el próximo 19 de noviembre en Miami a través de la cadena Univisión, la colocó en competencia en la categoría mejor álbum folklórico por A Capella, disco grabado durante la cuarentena y que está compuesto por 17 temas, entre canciones y poemas.

Susana Baca compite en los Latin Grammy 2020 con Historias cantadas (ábum), Gaiteros de Pueblo Santo (artista); Toño García: el último cacique, Los Gaiteros de San Jacinto; Quinteto con voz, Quinteto Leopoldo Federico; y Aguije, Tierra Adentro.

La intérprete peruana ha recibido numerosos premios durante su trayectoria. Obtuvo el Premio Latin Grammy en 2002 por su álbum Lamento Negro, en la categoría mejor álbum folklórico. Este mismo disco recibió, además, una nominación para el Grammy de ese mismo año en la categoría mejor álbum musical.

Asimismo, el disco Lamento Negro fue grabado originalmente en 1986 para ser luego reeditado en el sello Luaka Bop, del cantante norteamericano David Byrne. Las letras de algunas canciones se basan en poemas de Pablo Neruda y César Vallejo. Susana Baca también ha sido distinguida con la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa, y la Orden al Mérito de la República del Perú.

Nominados a los Latin Grammy 2020:

Álbum del año:

“YHLQMDLG”, Bad Bunny; “Oasis”, J Balvin y Bad Bunny; “Colores”, J Balvin; “Por primera vez”, Camilo; “Mesa para dos”, Kany García; “Aire (versión día)”, Jesse & Joy; “Un canto por México, Vol. 1”, Natalia Lafourcade; “Pausa”, Ricky Martin, “La conquista del espacio”, Fito Páez; “Cumbiana”, Carlos Vives.

Canción del año:

“ADMV”, Maluma; “Bonita”, Juanes y Sebastián Yatra; “Codo con codo”, Jorge Drexler; “El mismo aire”, Camilo; “For Sale”, Alejandro Sanz y Carlos Vives; “#elmundofuera (improvisación)”, Alejandro Sanz; “Lo que en ti veo”, Kany García y Nahuel Pennisi; “René”, Residente; “Tiburones”, Ricky Martin; “Tusa”, Karol G y Nicki Minaj; “Tutu”, Camilo con Pedro Capó.

Grabación del año:

“China”, Anuel AA, Daddy Yankee y Karol G con Ozuna y J Balvin; “Cuando estés aquí”, Pablo Alborán; “Vete”, Bad Bunny; “Solari Yacumenza”, Bajofondo con Cuareim 1080; “Rojo”, J Balvin; “Tutu”, Camilo con Pedro Capó; “Lo que en ti veo”, Kany García y Nahuel Pennisi; “Tusa”, Karol G y Nicki Minaj; “René”, Residente; “Contigo”, Alejandro Sanz.

Mejor nuevo artista:

Anuel AA, Rauw Alejandro, Mike Bahía, Cazzu, Conociendo Rusia, Soy Emilia, Kurt, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Pitizion, Wos.

Mejor álbum vocal pop tradicional:

La metamorfosis, Reyli Barba; Compadres, Andrés Cepeda y Fonseca; Trece, Andrés Cepeda; ¡Spangled!, Gaby Moreno y Van Dyke Parks; Mirándote a los ojos, José Luis Perales.

Mejor álbum vocal pop contemporáneo:

Spoiler, Aitana; Prisma, Beret; Por primera vez, Camilo; Más futuro que pasado, Juanes; Pausa, Ricky Martin.

Mejor interpretación de reggaetón:

“Yo perreo sola”, Bad Bunny; “Morado”, J Balvin; “Loco contigo”, DJ Snake y J Balvin con Tyga; “Porfa”, Feid y Justin Quiles; “Chicharrón”, Guaynaa con Cauty; “Te soñé de nuevo”, Ozuna; “Si te vas”, Sech y Ozuna.

Mejor canción pop:

“Amor en cuarentena”, Raquel Sofía; “Bonita”, Juanes y Sebastián Yatra; “Cuando estés aquí”, Pablo Alborán; “Tutu”, Camilo con Pedro Capó; “Una vez más”, Ximena Sariñana.

Mejor canción de rap/hip hop:

“Antes que el mundo se acabe”, Residente; “Baile del dinero”, Anuel AA; “Goteo”, Duki; “Kemba Walker”, Eladio Carrion y Bad Bunny; “Medusa”, Jhay Cortez, Anuel AA y J Balvin.

Mejor fusión/interpretación urbana:

“China”, Anuel AA, Daddy Yankee y Karol G con Ozuna y J Balvin; “Hablamos mañana”, Bad Bunny, Duki y Pablo Chill-E; “Azul”, J Balvin; “Cántalo”, Ricky Martin, Residente y Bad Bunny; “Yo x ti, tu x mí”, Rosalía y Ozuna.

Mejor álbum de música urbana:

Emmanuel, Anuel AA; YHLQMDLG, Bad Bunny; Oasis, J Balvin y Bad Bunny; Colores, J Balvin; Ferxxo (Vol 1: M.O.R.), Feid; “Nibiru”, Ozuna; 1 of 1, Sech; Easy Money Baby, Myke Towers.

Mejor canción urbana:

“Adicto”, Tainy, Anuel AA y Ozuna; “Muchacha”, Gente de Zona y Becky G; “Rave de Favela”, MC Lan, Anitta, BEAM y Major Lazer; “Rojo”, J Balvin; “Yo x ti, tú x mí”, Rosalía y Ozuna.

Mejor canción de rock:

“Biutiful”, Mon Laferte; “Bola de fuego”, Chancho En Piedra; “Creo”, Eruca Sativa; “Mario Neta”, El Cuarteto de Nos; “Yo me lo merezco”, Santana con Buika.

Mejor álbum de rock:

Jueves, El Cuarteto de Nos; Seremos primavera, Eruca Sativa; Undotrecua, Miguel Mateos; ¿Dónde jugarán lxs niñxs? (Desde el Palacio de los Deportes), Molotov; Incomunicación, Vetamadre.

Mejor álbum de pop/rock:

La que manda, Gina Chávez; Cabildo y juramento, Conociendo Rusia; Acabadabra, Juan Galeano; Pangea, Los Mesoneros; La conquista del espacio, Fito Páez.

Mejor canción de pop/rock:

“Dolerme”, Rosalía; “La canción de las bestias”, Fito Páez; “Quiero que me llames”, Conociendo Rusia; “Quiero vivir”, Draco Rosa; “Últimas palabras”, Los Mesoneros.

Mejor canción alternativa:

Buenos Aires, Nathy Peluso; Caracoles, Cultura Profética; Carapazón”, Eruca Sativa; “Chilango Blues”, Mon Laferte; “En cantos”, iLe y Natalia Lafourcade.

Mejor álbum de música alternativa:

Sobrevolando, Cultura Profética; Disco estimulante, Hello Seahorse!; 2030, Louta; Miss Colombia, Lido Pimienta; Ubicación en el tiempo real, Barbi Recanati.

Mejor álbum de salsa:

40 Años de power, Luisito Ayala y La Puerto Rican Power; Tentaciones Vol. 1, Charlie Cruz; 40, Grupo Niche; Memorias de Navidad, Víctor Manuelle; Un gallo para la historia, Tito Rojas.

Mejor álbum de cumbia/vallenato:

Por el mundo entero, Binomio de Oro; Sigo cantando al amor (Deluxe), Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez; Dale Play, Kvrass; Voz de mujer, Karen Lizarazo; Los Cumbia Stars, Los Cumbia Stars.

Mejor álbum cantautor:

Sublime, Alex Cuba; Reciente (Adelanto), El David Aguilar; Mesa para dos, Kany García; 3:33, Debi Nova; Después de todo, Yordano.

Productor del año:

Rafa Arcaute; Eduardo Cabra “Visitante”; Pablo Díaz-Reixa “El Guincho”; George Noriega; Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

Mejor video musical versión larga:

“Una vuelta al sol”, Amaia; “The Warrior Women of Afro-Peruvian Music”, Just Play Peru; “Los Tigres del Norte at Folson Prison”, Los Tigres del Norte; “Relato de la memoria futuro”, Siddhartha; “El mundo perdido de cumbiana”, Carlos Vives.

Mejor video musical versión corta:

“Saci (remix)”, BaianaSystem & Tropkillaz; “Rojo”, J Balvin; “Cubana”, Bivolt; “Para ya”, Porter; “TKN”, Rosalía & Travis Scott.

