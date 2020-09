De vuelta al barrio: así fue la primera aparición de Magdyel Ugaz en la producción de América TV

Magdyel Ugaz marca su regreso a la televisión interpretando a un nuevo personaje en la teleserie De Vuelta al barrio, producción que estrenó el primer capítulo de la cuarta temporada con más de una sorpresa.

Luego de varios meses fuera de la pantalla chica, los personajes del barrio de San José regresaron este lunes 28 de setiembre, a través de la señal de América TV. En esta edición de De vuelta al barrio, la actriz Magdyel Ugaz se lució encarnando a “La Chafloque”, una mujer independiente y decidida que “baila sola”.

La escena recrea una fiesta de los años 80′s en la que todos los presentes bailan con sus parejas, excepto el personaje de Magdyel Ugaz, que es pretendida por el personaje de Rodrigo Sánchez Patiño.

“Estamos de vuelta al barrio, para toda la gente, para que se rían”, comentó entre risas la actriz de 36 años, al ser consultada por su reciente rol en la producción de Gigio Aranda. “Yo puedo bailar acompañada, pero ella deja claro que puede bailar sola, que puede disfrutar sola”, añadió Magdyel Ugaz, en conversaciones con América Espectáculos.

“Nerviosa, no sabía si iba aparecer en ese primer capítulo, han habido muchas modificaciones (por la pandemia). Me encanta trabajar con Rodrigo, ese día se me rompió el taco. Hay mucho pan por rebanar con el regreso de De vuelta al barrio”, agregó la artista tras su debut.

