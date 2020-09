Mandy Moore anuncia su embarazo y revela el sexo del bebé con una tierna publicación

Mandy Moore, actriz reconocida por la serie This is us y la película Un amor para recordar, está a la espera de su primer bebé. La artista de Hollywood confirmó su embarazo a través de una tierna imagen junto a su esposo Taylor Goldsmith.

La también cantante sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al difundir fotografías junto a su pareja, a quien se le ve sosteniendo su vientre dulcemente. Además, reveló el sexo que tiene su futuro descendiente.

“Un pequeño bebé Goldsmith llegará a inicios del 2021”, escribió en la plataforma; ello generó gran cantidad de reacciones.

Los comentarios de sus fanáticos no se hicieron esperar. Miles de personas le expresaron sus felicitaciones a Mandy Moore y le extendieron sus buenos deseos en esta nueva etapa de su vida.

Por su parte, el músico Taylor Goldsmith celebró la llegada de su primogénito con una canción especialmente escrita para la ocasión.

“He estado pensado en todos los libros infantiles que disfruto. En todos esos pequeños trajes y mis juguetes favoritos. Vamos a hacer un cuarto dentro de casa para alguien más. Mandy y yo vamos a tener un pequeño bebé”, cantó el intérprete en su cuenta de Instagram.

La pareja de Hollywood inició su relación en el 2015 y tres años después de casaron.

