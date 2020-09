Sebastián Rulli y Angelique Boyer celebran seis años de relación con divertido TikTok

Sebastián Rulli y Angelique Boyer demuestran que mantienen una relación sólida lejos de los escándalos. La pareja de actores celebró seis años de relación con un divertido video en TikTok, que fue publicado también en Instagram.

El artista argentino reveló que la actriz tuvo temor de hacerle daño con el golpe que le daría y que era parte de la recreación. Luego, expresó el amor que siente por ella con un tierno mensaje por su aniversario.

“Yo: mi amor tócame la cabeza para que la reacción sea real. Angy: es que me da miedo lastimarte. Yo: no tengas miedo, es un simple tiktok y además tú eres una actriz con experiencia y controlas estas situaciones. Tú tranquila. Yo nervioso. No se pierdan la reacción de Angy al sacudirme un reverendo guamazo con sonido real de latigazo en mi jeta”, inicia el texto de Sebastián Rulli.

El intérprete de las famosas telenovelas Teresa y Rubí se mostró feliz de que ambos cumplan con sus metas. “Te amo mi cielo Angelique Boyer. Qué manera de divertirnos haciendo tonterías y haciendo realidad nuestros sueños y fantasías. Ya son 6 años juntos que se fueron volando y dejaron tantos hermosos recuerdos”, agregó.

"Que la vida se nos siga pasando así de plena y enseñándonos a sobrellevar todo lo bueno y lo malo juntos. Por muchos años más de amor y felicidad. Gracias por tanto y por lo que falta. Felices 6″, finaliza el mensaje.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer iniciaron una relación amorosa en 2014, tres años después de que el actor argentino, de 45 años, se separara de la madre de su hijo. Además, ambos compartieron papeles durante las grabaciones de la telenovela mexicana Teresa (2010).

