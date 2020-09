Blanca Ramírez sobre roles de género: “Lo primero que le regalan a las mujeres es una muñeca para cambiarle el pañal”

Desde hace más de diez años, Blanca Ramírez, la conocida conductora de Entre la arena y la luna de Ritmo romántica, tiene un contacto muy cercano con sus seguidoras a través de una cabina radial.

En su espacio, la también coach se basa en sus propias experiencias para hacer hincapié sobre el machismo, la importancia del amor propio y la identificación de patrones violentos.

Blanca Ramírez, quien realizará su primer taller virtual llamado Mujer Power se reinventa, el cual se realizará este viernes 25 de setiembre, conversó con La República sobre cómo el machismo se manifiesta desde casa hasta llegar a afectar la vida de una mujer.

¿Cómo has pasado la pandemia?

Ha sido muy difícil para mí porque trabajo con un equipo para hacer talleres presenciales y ya tenía pactada agendas para Iquitos y Huancayo. Tuvimos que cancelar todo y empezar a aprender en el camino, lo que significaba adecuarse a esta nueva normalidad. No ha sido fácil, pero nos teníamos que adaptar.

Gente que no estaba familiarizada con la tecnología tuvo que aprender

Es por eso que estamos haciendo nuestro primer taller virtual en Ritmo Romántica con mucha expectativa y emoción. Estamos con muchas ganas de dar todo lo que se pueda para que la mujer vea esta coyuntura de forma positiva y con mucha esperanza.

Cuéntanos un poco de qué se trata el taller virtual

El taller se llama Mujer Power se reinventa. Hemos querido dejar estos conceptos lamentables de que la mujer no puede, somos el sexo débil o siempre minimizándonos en comparación al hombre. Está enfocada en la mujer porque no solamente hemos venido sufriendo maltratos a nivel emocional o agresiones físicas, hemos tenido un año salvaje, el año pasado, con temas de agresiones a la mujer.

Ya que tocas el tema de los maltratos hacía las mujeres, ¿alguna vez has pasado por una situación similar?

Sí, claro. Yo lo he vivido y es terrible. Creo que el éxito del programa de Entre la arena y la luna, que es el número 1 en las noches, radica en mis experiencias y en lo que he podido superar. Yo me siento identificada con cada persona que sale al aire y cuenta su historia, muchas veces muy fuertes. Hay gente que es muy ligera para aconsejar o comentar, pero yo no, he estado en los zapatos de cada persona y también no me ha sido fácil… no me ha sido fácil divorciarme, separarme. Yo viví situaciones muy fuertes, agresiones físicas y, sin embargo, tenía que seguir con mi trabajo que era aconsejar, mostrar mi mejor voz y ánimo. Lo superé y es por eso que me convertí en coach para poder decirle a las mujeres que sí se puede salir de una relación tóxica, que sí se puede alejarse a tiempo.

Tienes bastante tiempo en la conducción de Entre la arena y la luna

Ya tengo más de 10 años continuos, y el programa se ha ido reinventando. Al principio era solamente para acompañar con música y yo fui la que propuso aconsejar porque nadie lo hacía en ninguna radio. Fue un boom, ya que todo el mundo me imitaba. El objetivo es el mismo: acompañar a las personas que se sientan solas, que tengan en el programa una ayuda y una amiga que las aconseja.

Ya que lees muchos casos, ¿cuál es la historia más difícil que te ha tocado contar?

Para mí todos los casos son importantes, desde alguien que tiene celos o un amor secreto hasta el que tiene una relación toxica. Por eso hemos decidido llevar este taller virtual porque el lado emocional de la mujer está muy vulnerable en estos tiempos. Hay que decirles a ellas que, sí se puede, que no necesitan de la aprobación del otro para sentirse fuertes, bonitas o queridas. Todos los casos que hemos presentado (en el programa) han servido siempre de manera positiva, estoy segura que tiene un impacto importante en el escucha y que nuestras oyentes se sienten identificadas en general.

¿Cómo has superado tus problemas sentimentales?

He pasado por varias etapas, pero todo está en el autoconocimiento. Yo estaba supeditada a alguien porque sentía que no era bonita.

Hay que recordar también que nosotros vivimos criadas en hogares donde no había una buena autoestima. Es importante que el gobierno entienda que debemos trabajar la inteligencia emocional. A veces, a las mujeres lo primero que les regalan es una muñeca para cambiarle el pañal y a los hombres pistolistas. Inconscientemente les están diciendo (a las niñas) que eres débil.

Yo pasé por eso proceso. Solo cuando decidí tener una inteligencia emocional descubrí que podía decidir sobre mi vida y no me importó el qué dirán. Me costó mucho, pensaba en qué dirá mi familia si me divorcio, pensaba en medio mundo y no en mi tranquilidad y felicidad. He llevado cursos de couching con programación neurolingüística y eso me ha automotivado para sentirme fuerte. No evito los problemas porque los van a haber, pero ya los manejo mejor.

Aún estamos en aprendizaje porque muchos venimos de familias machistas

Todavía nos cuesta, recuerda que es de generación en generación, pero hay que romper el molde. Todos tenemos ese momento cúspide en nuestra vida y te preguntas ¿qué estoy haciendo? y es ahí donde uno busca ayuda.

Inconscientemente nos han dicho que debemos depender de un hombre y eso se debe a la educación en casa, general (colegios) y el entorno.

El machismo va a estar porque siempre va a haber una mamá o un papá que piense que al hijo hay que atenderlo y soportarlo. Cuando dicen que por la panza hay que conquistar al hombre, me están diciendo que yo cocine.

A nivel social hay mucho por hacer. Las mujeres no salen (a denunciar) porque no están emocionalmente fuertes o no hay alguien que le diga “vamos, tú puedes”.

Yo estuve brindando talleres en los colegios, pero debe ser una regla obligatoria para que la niña desde pequeñita se sepa defender y diferenciar entre un amor constructivo y uno destructivo.

¿Para ti qué significa el amor?

El amor significa valorarme como persona, saber que merezco un amor al igual que yo me tengo. Es un sentimiento que se va construyendo con el tiempo, no es fácil. Las mujeres muchas veces cometen el error de idealizar debido a sus carencias y lamentablemente eso nos han traído como consecuencias amores tóxicos o inseguridad emocional. Si yo me amo y sé que valgo, sé cuándo el otro no me ama o no le importo.

¿Dónde pedir ayuda ante casos de violencia contra la mujer?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

