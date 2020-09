Dayanita sobre las mujeres trans en Perú: “No podemos trabajar porque nos discriminan” [VIDEO]

Dayanita dejó su natal Pucallpa para probar suerte en la capital. Ella jamás imaginó que su talento y chispa la iban a llevar a formar parte de uno de los programas humorísticos más vistos a nivel nacional: El wasap de JB.

Con tan solo 23 años, la actriz cómica sabe perfectamente que se encuentra en plena lucha para que las personas trans sean aceptadas en la sociedad sin ningún tipo de discriminación.

Dayanita sobre las mujeres trans en Perú: “No podemos ingresar a un trabajo porque a veces nos discriminan”. FOTO: Instagram.

Dayanita conversó con La República para hablar sobre la comunidad LGTBIQ+, cómo la pandemia ha agudizado sus problemas y de su trabajo en El wasap de JB.

¿Cómo has estado pasando la cuarentena?

Estuve acá, en casita, ajustándome por el tema económico y un poco triste porque mi mamita no está a mi lado.

Hay muchas personas que se preocuparon cuando inició la pandemia

Hay que tomarlo con calma. Yo también, al principio, estuve alarmada porque nosotros nos dedicamos a los eventos, más que todo los artistas callejeros, y muchos tuvieron que reinventarse.

A pesar de los malos momentos, ¿cómo haces para transmitir tanto humor y energía positiva a través de El wasap de JB?

Yo siempre, para todo, trato de dejar mis problemas a un lado. Es bueno divertirse y reírse así uno esté pasando por momentos difíciles. Soy de las personas que se centran en lo que están haciendo.

El Wasap de JB lanza sus parodias casi al instante cuando ocurre algún hecho llamativo

Eso es un tema de producción y del señor Jorge Benavides, quienes están pendientes de todo lo que pasa, no solamente en ámbito del congreso, sino de las modelos o un escándalo… y tratamos de hacerlo parodia.

Dayanita señala que muchas chicas trans se vuelven meretrices por falta de oportunidades. FOTO: Instagram.

¿Cómo es tu relación con Jorge Benavides?

Muy buena, me encanta porque es un personaje, fuera de todo, un buen jefe, amigo, compañero de trabajo… Lo considero como un padre.

Te has convertido en uno de los personajes más queridos de la televisión…

Soy querida y no querida también (risas). He sido una persona de perfil bajo y multifacética

¿Cómo ha sido tu experiencia como personaje trans en la televisión?

Ha sido una experiencia muy bonita, lo que estoy viviendo es un sueño. Yo pagué derecho de piso en el ámbito callejero porque cuando eres nuevo en la comicidad (arte callejero) tienes que trabajar de sol a sol, romperte el lomo para que te puedas ganar un turno en ese lugar. A raíz de esto, siempre voy a mantener mi humildad, y aunque me digan que soy creída, no lo soy. Soy una persona humilde, sencilla y me gusta reír.

¿Cómo has enfrentado el tema de la discriminación por ser una chica trans?

He pasado por muchas cosas a raíz de mis 23 años que tengo. No era para estar acá ni en ningún canal de televisión, porque en este mundo que estamos viviendo hay mucha discriminación, transfobia y homofobia. Chicos gays me preguntan para ayudarlos y los oriento. Yo he tratado de sobrellevar estas cosas con calma.

En redes sociales se ve muchos comentarios cargados de odio, insultos y burlas

Hay gente desatinada que se crea un Instagram para escribirte comentarios horribles. En mi caso, nunca he respondido. La misma gente que conoce mi trabajo es la que saca cara por mi persona.

¿Cuál ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir?

Es estar lejos de mi mamita, quien está en Pucallpa, ya que la única persona que ve por ella soy yo.

¿Ella está bien de salud?

Sí, gracias a Dios no le afectó en nada (la pandemia). Está bien de salud.

¿Crees que hay algún cambio positivo con respecto a la comunidad LGTBIQ+?

Lo único que yo puedo decir es que estamos viviendo esta etapa muy dura. De la noche a la mañana nadie nos va a aceptar como somos. No podemos ingresar a un trabajo porque veces nos discriminan.

El trabajo más fácil de las chicas trans es acudir al oficio de ser meretriz. Siento que las chicas trans han sido olvidadas, más que todo en la pandemia. Hay un montón de ellas en el Centro de Lima que se dedicaban a ser meretrices… y lo hablo porque tengo una prima que estuvo en esas cosas, pero gracias a Dios supo sobresalir de otras formas.

¿Crees que algún día las personas trans sean aceptadas sin ningún tipo de discriminación?

La verdad que sí.

¿Qué les dirías a aquellas personas que aún tienen miedo de decir que son gays, trans o lesbianas?

Ninguna persona nos puede juzgar (...), cada quien maneja su vida como se le pega la regalada gana. (...) No todas son aceptadas por sus familias y tenemos que demostrar por nuestros medios que podemos salir adelante.

