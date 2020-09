Anitta presenta “Me gusta”, su nueva canción junto con Cardi B y Myke Towers [VIDEO]

Anitta nuevamente sorprende al develar el estreno de su nuevo single “Me gusta”, para el que colaboró por primera vez con Cardi B y Myke Towers. La canción llegó a las plataformas virtuales este viernes 18 de setiembre y generó furor entre los fanáticos del reguetón.

La producción formará parte de su nuevo álbum, el cual sería lanzado en el mes de diciembre y tendrá fuertes influencias brasileñas.

En una entrevista con Telemundo, la intérprete carioca se mostró muy emocionada por trabajar junto con grandes exponentes de la música estadounidense como la rapera Cardi B y reveló que su aparición fue una sorpresa.

“Tengo una felicidad que no me cabe, sabes. Mi manager me sorprendió con esta participación de Cardi B.”, dijo Anitta.

Anitta, Cardi B

En el video musical, el cual tiene casi 3 millones de reproducciones y se ubicó dentro del top de tendencias en YouTube, se presenta una pasarela que resalta los diferentes tipos de belleza de la mujer latina.

Cabe resaltar que Anitta tiene una larga carrera musical en su país natal, pero saltó a la fama en la industria internacional por su tema “Si o no” junto con Maluma, y “Downton”, de la mano del colombiano J Balvin.

En la conversación con el medio mexicano también indicó que hará la promoción de “Me gusta” en el famoso programa de Jimmy Fallon: “Estoy muy ansiosa, cuando me contaron dije ‘Dios, ¿esto es verdad?’”.

Reguetón, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.