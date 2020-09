Toño Centella revela que superó la COVID-19: "Lo importante es no bajar el estado de ánimo”

El cantante de chicha Toño Centella se presentó en el set de Mujeres al mando para contar cómo logró superar la COVID-19, enfermedad que contrajo días después del fallecimiento de su madre, también víctima del coronavirus.

El artista peruano reveló que tuvo que recibir la ayuda de cuatro doctores debido a que padece diabetes y, hace un mes, se hizo la operación de la manga gástrica.

Toño Centella, cantante de chicha. Foto: Instagram Toño Centella

“Tomaba jugo de naranja y manzanilla. Estaba al tanto de todo porque tenía el doctor de la cirugía bariátrica, la doctora de la clínica, una amiga que es doctora y un doctor más. Tenía como cuatro doctores que me decían qué hacer, me pedían que mida la presión y la glucosa”, contó el cantante.

Para Toño Centella, uno de los factores más importantes para luchar contra el virus es no decaer en el estado de ánimo. “Eso me decían los doctores, no bajar el estado de ánimo, gracias a mis amigos los centelleros que me recomendaban que no ponga triste", agregó.

El intérprete de chicha aseguró que fue asintomático. “He estado en cuarentena de quince días y una semana más por si acaso en casa. He estado en mi cuarto solo, con mi propia cuchara y plato. Esto no es un juego, hay que cuidarse con la mascarilla y el alcohol”, finalizó Antonio Domínguez Vásquez.

Toño Centella, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.