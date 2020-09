Difunden primera imagen del reencuentro virtual entre Brad Pitt y Jennifer Aniston

Jennifer Aniston y Brad Pitt no se reencuentran en escena desde el 2001, cuando la actriz protagonizaba Friends y el actor participó como invitado en un episodio. Después de 19 años, ambos serán parte de una videollamada para leer el guión de la famosa película Fast Times en Ridgemont High.

Los organizadores del evento virtual difundieron la primera foto promocional a través de Instagram, donde se puede ver a la pareja de exesposos compartiendo en pantalla.

Junto a Jennifer Aniston y Brad Pitt también aparecen sus colegas Dane Cook, Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, John Legend, Ray Liotta y Sean Penn.

Todos serán parte del evento benéfico que se llevará a cabo el día jueves 17 de septiembre y se podrá presenciar en vivo a través de Facebook Live y TikTok.

Difunden primera imagen del reencuentro virtual de Brad Pitt y Jennifer Aniston.

Las ganancias se destinarán a la organización sin fines de lucro CORE, que es cofundada por Sean Penn y la directora ejecutiva Ann Lee, actualmente en la primera línea de la lucha contra el COVID-19.

Como se recuerda, en enero de 2020 los famosos actores causaron polémica en las redes sociales al saludarse entre los bastidores de los premios Screen Actors Guild Awards.

Aniston y Pitt contrajeron matrimonio en el año 2000, sin embargo, la relación llegó a su fin en 2005. Los actores se mantuvieron alejados luego que el famoso protagonista de Once Upon A Time In Hollywood se casara con Angelina Jolie. Seis años después, este matrimonio también fracasó.

