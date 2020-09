Eduardo Videgaray anuncia su matrimonio con Sofía Rivera [VIDEO]

El conductor de televisión Eduardo Videgaray se comprometió en matrimonio con su colega Sofía Rivera tras un año de relación sentimental. Ambos difundieron imágenes de la pedida de mano a través de sus respectivas cuentas de Instagram.

La primera en pronunciarse fue la joven de 27 años, quien expresó todo el amor que siente por su prometido al recordar cómo inició la historia de amor entre ellos.

“Cuando hicimos pública nuestra relación nos escribían ‘les doy 3 meses’. Tú y yo nos volteábamos a ver y nos decíamos ‘es que no tienen ni p*ta idea’, pero nosotros tampoco sabíamos que esto existía antes de conocernos. Y sí, nosotros no nos conocimos, nos reconocimos. ¡Encontré a mi alma gemela!”, escribió inicialmente Sofía Rivera en su Instagram.

“A poco más de un año juntos, hemos decidido que lo que nos quede de vida lo pasaremos así, juntos. No somos perfectos. He cometido errores, te he lastimado; has cometido errores, me has lastimado. Pero todos los días nos elegimos a nosotros y cada día al amanecer seguiré eligiéndote para siempre. Tú y yo siempre estamos por encima de nuestros egos, por encima de nuestros pasados, por encima de nuestros miedos... Gracias por escogerme para crear nuestro proyecto más importante, la vida. Prometo tener buen humor y mala memoria. Te amo”, fueron las sentidas palabras que le dedicó a su futuro esposo.

Eduardo Videgaray le pide matrimonio a Sofía Rivera.

Por su parte, Eduardo Videgaray también compartió en su Instagram las imágenes de su compromiso y le agradeció a Sofía Rivera por haber aceptado pasar el resto de su vida junto a él. “Gracias por decir Sí. Gracias por haberme elegido y gracias por hacerme el ‘wey’ más feliz del mundo. ¡Te prometo que no te vas a arrepentir!”, expresó.

Eduardo Videgaray le pide matrimonio a Sofía Rivera.

Cabe precisar que Eduardo Videgaray y Sofía Rivera se conocieron hace siete años cuando él conducía el programa La sopa y ella concursaba para ser La chica E!. Sin embargo, no fue hasta el año pasado que ambos decidieron iniciar un romance y hacerlo público en septiembre de 2019.

Espectáculos, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.