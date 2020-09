Esposa de Ricardo Montaner lo felicita por sus 63 años: “Caminar contigo es increíblemente divertido”

El cantante argentino Ricardo Montaner celebra este 8 de septiembre sus 63 años de vida al lado de sus hijos, sus nietos y su esposa Marlene Rodríguez Miranda, quien también le ha dedicado un romántico mensaje en redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, la mamá de Eva Luna recordó que son 34 años que pasa junto al artista romántico y aseguró que ella ha estado en las buenas y en las malas.

“Paa, esta es la celebración 34 juntos, qué privilegio. Me encanta ser la persona que más te conoce, con la que más hablas, la que más veces te ha visto reír y llorar, la que más conciertos tuyos ha visto (la más fan). Tú el que más me conoce a mí”, escribió la esposa de Ricardo Montaner.

“Caminar contigo es increíblemente divertido, celebro tu vida, cada segundo, amo ver la obra de Cristo en ti y como trabaja en nosotros. Tan agradecida a Dios por ti en mi vida, porque seas tú el papá de mis hijitos. De las millones de personas que te aman, yo soy la que más.... Feliz cumple, Paa”, añadió en Instagram.

Ricardo Montaner recibió un año más de vida en las playas de Samaná, República Dominicana, a donde viajó en compañía de su esposa Marlene. En vísperas de su cumpleaños, recibió una grata sorpresa de sus familiares al visitarlo.

“Hablando de riqueza, cuando era muchacho veía con ojos de admiración a mi abuelo Laurentino y a la abuela Rosa, pasábamos los fines de semana y las manos no les daban para cocinar para tantos, esa imagen de familia grande se me quedó grabada y, por alguna razón, mi ideal de familia se parecía al del abuelo. Los Reglero nos dispersamos y el abuelo no logró aquello que tanto anhelaba”, rememoró el que fue coach en la última temporada de La Voz México.

El cantante de “Me va a extrañar” dio a entender que su mayor regalo en la vida es tener una familia extensa. “Cuando conocí a Marlene y nos embarcamos en esta aventura, ella venía con los mismos ideales de familia y ahí empezó todo. Esta foto es el resultado de lo que el amor puede hacer en la vida de las personas, la mayoría de ellos llegaron ayer como por asalto a mi Samana a pasar unas 10 horas conmigo”, refirió Montaner a sus seis millones de seguidores.

Finalmente el cantautor nacionalizado venezolano compartió una gran fotografía de su familia reunida. “Dios ha sido maravilloso, me ha dado una hermosa vida y me promete más y más aún… Me proyecto en 30 años, con la misma vitalidad y sonrisa, con la misma mirada y con una familia mucho más numerosa que ahora… Ojo que lo digo en serio”, concluyó.

