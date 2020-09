Freddie Mercury: el talento y legado del líder de Queen continúa vigente a 74 años de su nacimiento

Cantante, compositor, músico, pianista y diseñador gráfico. Todas estas cualidades hicieron brillar a Freddie Mercury, líder de la famosa banda británica Queen, que este 5 de septiembre cumpliría 74 años. Sin embargo, la potente voz de Farrokh Bulsara, su verdadero nombre, se apagó en 1991 a causa del SIDA.

Nacido en Zanzíbar, una isla de Tanzania, el artista creció e una familia parsi, oriunda de la India. Sus padres Bomi y Jer Bulsara, provenientes de Bombay, decidieron que se instalarían en Londres.

Así, el pequeño Freddie fue inscrito en el internado St. Peters, donde se inició en la música de la mano de su instrumento predilecto: el piano.

Fotografía de Freddie Mercury cuando era un niño pequeño. Crédito: Instagram

En tierras inglesas, Freddie Mercury debutó como cantante en la banda de blues Wreckage, agrupación en la no permaneció mucho tiempo; pero que le sirvió como preámbulo para su camino a convertirse en leyenda.

Fotografía de Freddie Mercury durante su etapa de estudiante en la Escuela de San Pedro, Bombay. Crédito: Instagram

En paralelo y con 22 años, empezó a estudiar diseño gráfico en la Escuela de Arte Ealing, lugar en el que conoce a al bajista de la agrupación Smile, Tim Staffell. Dicho grupo también estuvo conformado por Roger Taylor y Brian May.

Freddie Mercury - Mary Austin - Jim Hutton

Staffell abandonó Smile en 1971 y Freddie Mercury se sumó al grupo que se convirtió en Queen, banda de rock que se convirtió en una de las más grandes de la historia de la música.

Freddie Mercury nació y creció en la isla Zanzíbar, etapa de la que habló poco en su vida adulta. Crédito: Instagram

Dos años después, publicaron su primer disco y, desde ese momento, empezarían a resaltar entre las preferencias del oído del público británico. En 1975 aparece por primera vez “Bohemian Rhapsody”, tema que colocó a Queen bajo los reflectores y atentas miradas de un gran número de seguidores ya ganados en ese entonces.

Canciones como “Don’t Stop Me Now”, “Love of My Life”, “Keep Yourself Alive”, “Killer Queen”, “We Are the Champions” y “Another One Bites the Dust” se sumaron a su larga lista de éxitos.

PUEDES VER: Queen anuncia nuevo disco con Adam Lambert como vocalista

La conquista del resto de Europa llegó a finales de los años 70 con el lanzamiento de “Crazy Little Thing Called Love”, canción que también hizo que Queen sonara en Japón y Estados Unidos.

La década de los 80 significó el afianzamiento de la genialidad de Queen, ya que reinventaron su sonido tras el estreno de “Thriller” de Michael Jackson. En 1985, el grupo fue parte del Live Aid en Wembley, un concierto benéfico que congregó más de 74.000 almas. Para muchos, aquella presentación es la mejor de la historia del rock.

Freddie Mercury decidió que era momento de continuar con su carrera como solista, nueva aventura que se vio truncada por problemas en su salud. En 1986 decide someterse a exámenes médicos que confirmaron que había adquirido la enfermedad del SIDA. Tras un notorio deterioro físico, la estrella indiscutible del rock, perdió la vida en 1991.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.