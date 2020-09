Alejandra Baigorria dedica conmovedor mensaje a su madre: “Te cuidaré toda mi vida”

View this post on Instagram

Madre es madre... con todos tus defectos eres la mejor, todo lo emprendedora lo aprendí de ti...conocí gamarra desde chiquita por ti... soy una mujer fuerte por ti... me siento orgullosa de tener una madre como tú ... a pesar de nuestras peleas ...de no pensar en algunas cosas igual , tú eres mi MAMÁ la mujer que me dio la vida que me cuido y me enseño a ser una mujer independiente y luchadora... TE AMO ... de repente a mi extraña manera.. pero te amo y te cuidare toda mi vida.... sabes que si tengo que irme al fin del mundo para cuidar de mi familia lo haré ... por ustedes TODO... tengo mucha fé que saldrás de esto y volveremos a caminar gamarra como antes... y que serás la mejor abuela para mis hijos como tú querías... que me verás triunfar como tú siempre me lo decías.. y que seré la mejor hija la mejor hermana la mejor amiga la mejor mujer la mejor madre porque tú me lo enseñaste así ... te amoooooo❣️