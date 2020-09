Andrea Luna cuenta su experiencia tras contagiarse de la COVID-19: “La he pasado mal”

Andrea Luna anunció con mucha emoción que se recuperó del coronavirus, luego de realizarse la prueba serológica que dio un resultado negativo. La modelo admitió que “la pasó mal” durante el aislamiento social en su proceso de recuperación y temió por su salud al no saber si iba necesitar oxígeno.

“El día de ayer me hicieron una prueba serológica y salió negativo. Ya no tengo la COVID-19, ya lo superé y tengo los anticuerpos, me van a durar quizás 3 meses. Sin embargo, tengo que cuidarme al máximo porque he quedado delicada”, comentó la modelo en un video que compartió en su perfil de Instagram.

La actriz también puntualizó que mañana 05 de septiembre se realizará una tomografía “para ver en qué estado están sus pulmones” y una prueba de sangre también.

“Cuídense muchísimo, de verdad que la he pasado mal, ha sido toda una experiencia pasarla sola, no saber si voy a necesitar oxígeno, pero afortunadamente todo ha ido bien con ayuda de un doctor y estoy aquí de regreso”, continuó.

Para finalizar, Andrea Luna también dio algunas recomendaciones para prevenir más contagios de coronavirus. Ha seguir avanzando. “Quiero recomendarles que se cuiden muchísimo, piensen que el otro tiene COVID-19, tienen que mantener uno o dos metros de distancia. Si van a comprar, tomen todas las medidas de seguridad, desinfecten bien todo”, acotó.

