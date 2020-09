Korina Rivadeneira anuncia que su hija nacerá a fines de septiembre: “La espera sí que desespera”

Korina Rivadeneira y Mario Hart están ansiosos por la llegada de Lara, su futura bebé. Así lo demuestran con cada una de sus publicaciones en Instagram.

La pareja ya estaba lista para recibir a su primera hija. Sin embargo, la espera fue extendida por unas semanas más. De acuerdo a las redes sociales de la modelo venezolana, el nacimiento de la pequeña ha sido reprogramado.

“Hace poquito me enteré que Larita recién estará naciendo a finales de este mes (si es que no se adelanta). La espera sí que desespera. Los días se me pasan como semanas y las semanas como meses, ya no aguanto más. ¡Qué ganas de verla!”, escribió Korina Rivadeneira en su cuenta de Instagram.

Korina Rivadeneira en Instagram

La esposa de Mario Hart acompañó su publicación de una foto en la que aparece con una ecografía de su futura hija.

En tan solo unas horas, el post de Korina Rivadeneira en Instagram logró superar los 70 000 ’me gusta’ y acumular cientos de comentarios en los que los cibernautas le desean lo mejor a la modelo y a Mario Hart en su etapa como padres.

Korina Rivadeneira revela que tiene fuertes dolores por su embarazo

Hace unos días, Korina Rivadeneira señaló que no puede caminar debido a que tiene fuerte dolores en el cuerpo a raíz de su embarazo.

La modelo venezolana hizo esta revelación en una tierna carta que le dedicó a su hija y que publicó en su Instagram.



