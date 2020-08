MTV VMAs 2020: Lady Gaga y Ariana Grande cantaron “Rain on me” con mascarillas y distanciamiento

Unas de las presentaciones más esperadas de los MTV Video Music Awards fue la que protagonizaron Lady Gaga y Ariana Grande. Desde semanas atrás, muchos usuarios se mostraron emocionados por su colaboración sobre el escenario de Nueva York.

Y no era para menos, pues las cantantes generaron conmoción en la industria musical con su más reciente canción: “Rain on me”, tema que ha logrado gran cantidad de ventas y reproducciones en plataformas digitales.

En la presentación de casi 10 minutos, Lady Gaga cantó algunas de sus canciones más conocidas y luego se unió a Ariana Grande. El detalle que más llamó la atención fue el hecho de que se respetaron las medidas de prevención, incluso durante su performance.

Ambas artistas salieron al escenario utilizando mascarillas hechas especialmente para su participación en los MTV Video Music Awards, al igual que el cuerpo de bailarines. Todas las personas que se encontraban en el plató respetaron la distancia social.

Cabe resaltar que Ariana Grande y Lady Gaga ganaron en la categoría mejor colaboración, mejor cinematografía y canción del año.

💗@LADYGAGA AND @ARIANAGRANDE JUST TOOK US TO CHROMATICA AT THE #VMAs 💗



You need to watch this performance right now ⚔️ WHAT AN ICONIC DUO! 🌧 pic.twitter.com/TcjY1Wdz0F