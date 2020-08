Christopher Gianotti: lo acusan de no pagar sueldos a sus extrabajadores y él responde

En la edición del 28 de agosto de Tengo algo que decirte, 15 extrabajadores de Christopher Gianotti hicieron una denuncia publicar al acusar al actor de supuestamente no haber cumplido con el pago de sus sueldos durante la pandemia por la COVID-19.

Durante la transmisión del programa, se mostraron las conversaciones que mantuvieron con Gianotti mediante la aplicación de WhatsApp, quien se defendió asegurando que tres de sus empresas habrían quebrado durante esta pandemia.

Dos de los excolaboradores indicaron, en el espacio de Lady Guillén, que el artista tendría una fuerte deuda, con montos que no bajan de los 6.000 soles.

“Presenté mi carta de renuncia con un acuerdo, solo me ha cancelado 250 soles. Luego me dice que no tiene dinero para cancelarme”, explicó Martín, quien también mencionó que trabajó durante más de tres años en la discoteca del actor.

Asimismo, el programa de Latina se comunicó con Christopher Gianotti para que dé su descargo sobre dicha denuncia. En su defensa, el artista aseguró que el tema de los sueldos los vería su contadora, ya que sus negocios se han visto afectados en esta crisis sanitaria.

“Ese es un tema que ve mi contadora. Tengo tres empresas quebradas, deudas de luz, agua, alquileres, préstamos personales, etc. Una historia más para contar. Lo vine contando en mis redes sociales. Pueden denunciar las empresas. No tengo nada más que decir”, explicó.

