Verónica Castro se pronuncia tras la muerte de “El Loco” Valdés

Manuel “El Loco” Valdés falleció la madrugada del 28 de agosto a los 89 años, víctima de cáncer a la piel. La actriz mexicana Verónica Castro, con quien mantuvo una relación y fruto de ello, nació su hijo Cristian Castro en 1974, se pronunció.

La reconocida artista envió un mensaje a través de las redes sociales, donde publicó una imagen que indicaba una oración de despedida a los seres queridos.

"

“Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad para que un día tengamos en ti, la paz eterna”, se lee en la publicación. Junto a ello, la actriz de la serie La casa de las flores escribió: “QEPD MANU”

En su cuenta oficial de Instagram, publicó la fotografía de una cruz y un lazo negro. Luego, compartió un video de una escena que protagonizó su hijo Cristian Castro, su padre Manuel “El Loco” Valdés y el también fallecido cantante José José.

“Qué gusto ver a padre e hijo juntos, es una imagen que voy a guardar siempre”, se le escucha decir al intérprete de baladas. Mientras que el público presente aplaude y grita de emoción.

Cabe destacar que Cristian Castro es uno de los 12 hijos que tuvo Manuel Alfonso Gómez de Valdés.

Manuel “El Loco” Valdés perdió la batalla contra el cáncer

En 2017, el actor cómico confesó que había sido diagnosticado con cáncer a la piel. Durante una entrevista, contó cómo se dio cuenta que algo estaba mal en su salud.

“Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia”, reveló Valdés a los medios de comunicación de México.

Desde ese entonces, el comediante, que perteneció a la época de oro del cine mexicano, luchó por superar la enfermedad que lo aquejaba.

