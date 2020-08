John Kelvin sobre vuelo humanitario: “Ha sido el viaje más caro de mi vida” [VIDEO]

El cumbiambero John Kelvin retornó al país el pasado 25 de agosto luego de permanecer en Japón durante seis meses y medio, alejado de su familia. El cantante compartió en redes sociales su emotivo reencuentro con sus hijos y declaró acerca de lo mucho que tuvo que gastar en su vuelo humanitario.

A través de las pantallas de Latina, John Kelvin aseguró que su regreso fue “el viaje más caro” de su vida y detalló cómo fue su estadía en el país asiático.

“Me fui a hacer mi gira en Japón, hice como 20 shows entre privados y populares. Y bueno, después de terminar mi show estaba esperando que abran un vuelo humanitario, pero no tuvo nada de humanitario, porque en realidad ha sido el vuelo más caro de mi vida, pero tenía que venir”, comentó para el programa Mujeres al mando.

Por otro lado, el artista de 34 años reveló que piensa reinventarse con nuevos negocios para afrontar los estragos de la pandemia. “Ahora tengo un último show que es el 29 de este mes, virtual para Japón, pero ahora quiero abrir un restobar, voy a vender comida”, añadió.

El intérprete peruano también se refirió a la relación que tiene con su esposa Dalia Durán, de quien se había distanciado antes de que empiece la crisis de la COVID-19.

“Este tiempo me ha demostrado lo gran mujer que es, y yo la admiro mucho, la quiero mucho. Tengo que conversar muchas cosas con ella. Tengo 13 años de relación y así no más uno no se puede olvidar tampoco”, acotó.

