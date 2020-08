Aída Martínez cuenta detalles de su boda: “Todo lo que ven ha salido de mis bolsillos”

Respondió a sus detractores. Aída Martínez utilizó sus redes sociales para contar detalles de su boda realizada en estricta privacidad.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo y motociclista compartió un video donde aprovechó en realizar algunas aclaraciones a sus críticos, quienes dejaban entrever que su ceremonia lo realizó gracias a los canjes.

“He pasado muchas cosas en mi boda. Todo lo que ven (en las fotos) ha salido de mi bolsillo, así como los aros y el vestido. Me he gastado la plata, pero he quedado feliz con los servicios que me da la gana de recomendarlos. Con algunas marcas tengo convenios porque soy imagen hace años”, dijo Aída en unos videos compartidos.

“Yo no entiendo la fascinación de las personas de querer cag*** mi momento. Ya empezaron a decir que mi boda es de canje. Si comento las marcas es porque me da la gana de recomendarlo y porque me gustó”, agregó en otro momento.

Como se recuerda, la ‘influencer’ sorprendió a sus seguidores al compartir en su Instagram una foto en traje de novia. En la imagen, se la aprecia con el vestido besando a su actual pareja.

Muchos usuarios comenzaron a preguntarse sobre cuándo se realizó el evento privado y si lo hizo respetando las medidas de bioseguridad.

En respuesta, dijo que se casó hace una semana. “No me expondría a contagiarme por una boda. Mis invitados fueron 4 y tuvieron prueba COVID negativa. Fue una ceremonia totalmente privada con todos los protocolos”, agregó.

Aída Martínez se casó con Adolfo Carrasco en una íntima ceremonia que se transmitió por Zoom. Foto: difusión

