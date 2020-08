Ricardo Morán revela que tuvo la COVID-19: “La he pasado muy mal en cuarentena”

Ricardo Morán reveló que contrajo el coronavirus durante una entrevista para el programa Mujeres al Mando. El productor de Yo Soy confesó que pasó un difícil momento cuando se enteró que era positivo a la enfermedad.

Toda su experiencia la explicará a profundidad en su podcast titulado “Ricardo tuvo covid” que estrenará este jueves 20 de agosto a través de la plafaforma Spotify.

Ricardo Morán en Yo soy.

Sin embargo, el jurado del concurso de imitación decidió adelantar algo de lo que se espera escuchar en su nuevo proyecto.

Mencionó que durante la cuarentena se mantuvo alejado de sus pequeños hijos para evitar posibles contagios. Este también fue el motivo por el cual Ricardo Morán se alejó de sus redes sociales como Instagram, donde publica imágenes junto a sus bebés.

“Muchas personas me han preguntado por qué en estas últimas semanas, estos 14 días no he puesto contenido con mis hijos en mis redes, porque es muy común que yo ponga historia con mis hijos, porque lo disfruto mucho. Y es porque estaba en cuarentena y eso vamos a hablarlo esta noche, porque es un tema muy serio y creo que no todo el mundo lo está tomando con la seriedad que merece”, inició la figura de Latina.

Yo Soy Grandes Batallas, Ricardo Morán

Fue una etapa difícil de superar. Por tal motivo, aprovechó para recomendar al público que tome conciencia del impacto de la pandemia en la vida de las personas.

“Yo la he pasado mal, he estado enfermo y quisiera contar mi experiencia, porque quiero que la gente entienda que no se debe reunir. Tienen que usar su mascarilla, no pueden ir a lugares donde se concentra gente, no deben tomar dióxido de cloro, deben hacer casos a las indicaciones”, finalizó.

