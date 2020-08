Laura Spoya consigue visa permanente en México: “Ya nada me impide entrar a ningún programa”

Laura Spoya brindó una entrevista virtual para En boca de todos, en la cual anunció que está próxima a participar en un proyecto televisivo en México, país donde reside.

En medio de esta conversación, la modelo admitió que tuvo una reunión con Magda Rodríguez, productora de Guerreros 2020, reality en el que también está el peruano Nicola Porcella.

“Si me reuní con Magda Rodríguez. Tengo un tiempo hablando con ella, pero no tenía arreglados mis papeles de migración”, detalló.

Con relación a esta situación, Laura Spoya dio a conocer que, tras un largo proceso, logró obtener su visa de residente permanente en el país azteca. “Por la pandemia se retrasó mi residencia permanente, pero ya me la dieron”, confirmó. “Ya está mi resolución, entonces ya nada me impide entrar a ningún programa”, añadió la ex Miss Perú durante su entrevista con En boca de todos.

La exchica reality no quiso dar mayores detalles sobre el proyecto de México del cual formará parte, pero acotó que “no es novela, ni es magazine”. Además, no descartó su ingreso al reality Guerreros 2020.

Laura Spoya dispuesta a volver a los realities

En junio pasado, Laura Spoya salió en defensa de Esto es guerra tras las duras críticas que surgieron contra el reality de América TV.

Tras dar a conocer su posición públicamente, la joven modelo dijo que no le molestaría volver a un programa de competencia. “...Así que no se me sorprendan si próximamente me ven en uno por aquí en tierras mexicanas”, señaló.

