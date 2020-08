Susan Ochoa: “No iremos con rencores a la tumba”

Luego que Susan Ochoa, regresara de Chile en marzo del 2019, tras ganar dos Gaviotas en el Festival de la Canción de Viña del Mar, muchos esperaron verla dar el siguiente paso y continuar su internacionalización. No fue así. Apareció en El Gran Show, no como jurado. Lo hizo como participante, levantando voces a favor y en contra. Su abrupta salida quedará para el recuerdo.

Para fines de verano, tenía una agenda para volver al país del sur y también a México. La pandemia lo impidió, pero sin duda, asegura, retomará esos planes.

“Con la paralización de todo me quedé con shows pendientes. Por primera vez iría a Huacho. Y también estaría en Tacna, Arequipa y luego México. Iba a promocionar mis canciones. Pero todo quedó en para. Pero pienso seguir para adelante, aunque por ahora es todo incierto”, nos dice anunciando su primer concierto online, para el 29 de agosto, vía joinnus.com.

“¿Qué hice todo este tiempo? He compuesto. He lanzado dos temas y este 28 de agosto presento ‘Confesión de Amor’. Además, al día siguiente me reencontraré con mi público a través de un concierto junto a mi banda de manera virtual. Vivimos momentos difíciles pero la música sigue y tenemos que reinventarnos en la forma de llevar nuestro arte a todos nuestros seguidores”, comenta.

Agrega que salir del país tampoco es fácil debido a que es una artista independiente y madre de tres niños. “No tengo una disquera que me represente, pero creo que estoy haciendo las cosas bien, ya llegará el momento de poder hacer más. Yo he seguido trabajando en lo que me gusta y estoy agradecida con el público que sigue creyendo en mis sueños. Voy a avanzar poco a poco, no voy a bajar la guardia. Son sueños, pero no imposibles, por eso lo intento de a pocos. Además, tengo tres niños y es un tanto difícil. Si fuera varón, voy y regreso. Pero para las mamás es más complicado porque nuestros hijos son nuestra prioridad, al menos en mi caso. Pero de todas maneras seguiré avanzando. Si en algún momento debo salir, me amarraré el corazón y lo haré. Mi familia está preparada y saben que uno no lo hace por mala, sino por el beneficio de todos”.

Gian Marco, te aconsejó cuidar tu voz, seguir tus instintos musicales y reinventarte.

He seguido los consejos que todos me han dado, y escuchado a mis fans sobretodo. Yo tengo contacto directo con ellos, quizás me han sentido siempre cerca. Han percibido cómo la lucho porque no es fácil. Yo trato de seguir por un camino tranquilo. No soy perfecta, pero trato de trabajar tranquila. Quiero surgir por mi música, por mi voz, eso es lo que me interesa. Y claro, siempre velando por mis hijos, a quienes cuido y protejo física y emocionalmente.

Luego de tu renuncia a ‘El Gran Show’, se te anunció en ‘En boca de todos’, donde finalmente no te presentaste. Se habló de un veto. ¿Has vuelto a América Televisión?

No he vuelto a ir. Algún día tal vez. Yo paz y amor con todos y todo. Con lo que estamos viviendo hay que recapacitar las cosas buenas y malas. Errores siempre vamos a tener, pero se trata de ser mejores, de vivir en paz. Nos moriremos y no vamos a ir con rencores a la tumba.

