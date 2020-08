Premios Juventud 2020: Bad Bunny fue el artista más galardonado de la noche

Bad Bunny se convirtió en el artista más reconocido de la noche en los Premios Juventud con ocho galardones. Los colombianos J Balvin y Karol G también lograron cinco premios cada uno, seguidos por el puertorriqueño Anuel AA, quien obtuvo cuatro.

Sin embargo, el cantante urbano no habría asistido al evento por motivos de salud. Como se recuerda, hace poco fue sometido a una intervención por una posible apendicitis.

Bad Bunny Foto: afp

Debido al contexto de la pandemia por el coronavirus que está aquejando a todo el mundo, esta edición de los Premios Juventud se ha presentado con un formato totalmente diferente con el objetivo de adaptarse a las nuevas medidas de seguridad.

El evento se llevó a cabo con elementos como hologramas e impresionantes efectos de postproducción. De esa forma, en la premiación se respetó las normas sanitarias y se mantuvo el distanciamiento social.

La cantante colombiana conquistó los Premios Juventud, en su edición 2020 celebrado sin público. | FOTO: Twitter

Por otro lado, también se rindió homenaje a la trayectoria artística de la recordada cantante Selena Quintanilla, y se recordó los 25 años de la muerte de la reina del Tex Mex. Su hermano y productor AB Quintanilla junto a 4 artistas ofrecieron una sorprendente presentación.

Premios Juventud 2020

J Balvin confiesa que tuvo coronavirus

En medio de su discurso de agradecimiento, el cantante urbano J Balvin reveló que dio positivo a la prueba del coronavirus.

“Me siento muy agradecido, en este momento estoy recién saliendo del COVID-19. Han sido unos días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, a mí me tocó y me tocó bien duro”, expresó J Balvin en el clip que también se difundió por redes sociales.

