Nicola Porcella descarta su retorno a Perú tras ser acusado de agresión: “Me quedo en México” [VIDEO]

Nicola Porcella vivió un mal momento cuando fue acusado por error de haber empujado a su compañera Macky González, quien lo señaló de agredirla durante una prueba en Guerreros 2020.

Tras este incidente y el cargamontón, el modelo se mostró muy afectado y con la voz quebrada confesó que quería regresar a Perú.

“Yo tengo una familia y no es justo. De verdad no tengo ganas de hablar, me quiero ir. Me quiero ir a mi país. Esto no es justo para mí, yo vine acá a ganarme un lugar y no es justo que me acusen de algo que no he hecho”, dijo el chico reality en conversaciones con la productora Magda Rodríguez,

Sin embargo, Nicola Porcella lanzó esas declaraciones por la impotencia del momento, ya que, durante una entrevista con El Popular, se rectificó.

La expareja de Angie Arizaga contó que gracias al respaldo de sus compañeros de Guerreros 2020 pudo superar la confusión y por tal motivo decidió continuar en México.

“Estaba con la cabeza caliente, me quería regresar al país (Perú), pero con el respaldo de mis compañeros decidí que era mejor quedarme”, comentó Nicola Porcella.

Nicola Porcella llora tras ser acusado de agredir a Macky González en Guerreros 2020 y revela que quiere regresar a Perú. FOTO: Televisa.

Asimismo, explicó que la acusación de agresión en su contra fue demasiado para él.

“Estaba un poco tocado, imagínate que me acusen de algo que no hice. Estaba muy sentido por lo que pasó, pero luego de ver todas las muestras de apoyo estoy superfeliz y me quedo acá en México”, agregó.

Finalmente, Nicola Porcella contó, según El Popular, que todos se disculparon con él, pero menos Macky González, la persona que lo acusó de agresión.

“Se equivocó, quiso jugar una carta que no se juega, pero la gente es inteligente”, concluyó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.