Katy Jara: “Tener coronavirus me ha permitido comprender mejor la situación que vive el país”

Desde el norte del país, en Piura, la cantante, actriz y conductora de Domingos de Fiesta, Katy Jara, conversó con La República para explicar de qué manera ha enfrentado la crisis económica provocada por el coronavirus, en qué proyectos se encuentra trabajando y cuándo se daría un posible regreso a los escenarios y a la televisión.

Eres una de las artistas del medio que se contagió de coronavirus, ¿fueron complicadas esas semanas?

Mi esposo y yo tuvimos coronavirus, pero felizmente ahora nos encontramos bien de salud. Sufrí de varios síntomas y estuve muy grave, fueron días muy difíciles, pero lo pudimos superar juntos. Miembros de nuestra familia que viven en Piura y Trujillo también se contagiaron, aunque, gracias a Dios, todos lo han podido vencer. Esa experiencia me ha permitido comprender mejor la situación que vive el país. Además, la cuarentena hizo que pase más tiempo con mi familia, los disfrute y aprenda a valorar esos momentos que no suelen repetirse.

En los últimos días publicaste en redes sociales el cierre de una de tus tiendas de ropa, ¿la pandemia hizo que tengas que cerrar el local?

La pandemia ha afectado económicamente a diversas industrias, pero la principal razón por la que tuve que cerrar mi tienda de ropa fue por mi propia salud y la de mis trabajadores. Sin embargo, no hemos abandonado a nuestros clientes y les ofrecemos nuestros productos a través de la página web. Antes de entrar en cuarentena, nos abastecimos de mercadería por las campañas del Día de la Madre y Fiestas Patrias, por lo que no hemos tenido problemas para continuar atendiendo de manera virtual.

La cantante comunicó en Instagram que se vio obligada a cerrar su tienda de ropa. (Foto: Composición Marco Cotrina / Instagram)

¿De qué manera has afrontado la crisis económica causada por el coronavirus?

La crisis sanitaria y la cuarentena hicieron que todo se detenga y mucha gente tenga que buscar otras formas de generar ingresos. En mi caso, me he mantenido con mis negocios virtuales, mi tienda de ropa y mi nueva página web en la que vendemos productos para mujer y cosméticos, algo de lo que siempre he sido fanática. Mi orquesta se detuvo y no hemos podido volver todavía por la coyuntura y porque quiero cuidar mi salud y la de mis músicos. Aún no tenemos una fecha establecida, pero estamos evaluando hacer un concierto gratuito para mis seguidores a través de Facebook, con la posibilidad de las personas puedan donar dinero en tiempo real. Lo que se recaude sería para mis músicos, ya que ellos no han percibido sus ingresos a como estaban acostumbrados desde que inició la pandemia.

Tus inicios fueron en el folklore, ¿cómo te has mantenido vigente en el mundo de la música?

Empecé cuando tenía 5 años y desde ese momento no he parado de hacer música. Veo mi vida en retrospectiva y me siento orgullosa de las cosas que he hecho y en las que he participado como telenovelas y miniseries. Mi gran pasión siempre será la música y mis seguidores han sido parte importante de mi carrera y uno de los motivos por los que me he mantenido vigente. Hay personas que me escuchan desde mis inicios y eso me inspira mucho. Mi público es una de las razones principales por las que extraño los escenarios. He estado en diversas agrupaciones, pero tener mi propia orquesta es uno de los sueños que he cumplido, y haber llegado a Domingos de Fiesta impulsó mi carrera considerablemente.

¿Cómo cambió tu vida ser conductora de Domingos de Fiesta?

En 2020 el programa cumplió 6 años y eso habla de que hemos hecho las cosas bien y de la gran acogida que el público nos ha brindado. No solo soy conductora, sino que me permitieron plantear mis ideas en la producción de Domingos de Fiesta, considero que cambió mi carrera para bien. Fue el impulso que necesitaba para crecer y que más gente conozca de mi talento. Sin embargo, es solo otra de mis metas cumplidas, creo que todavía tengo muchas cosas por hacer en la música.

¿La producción del programa ha pensado en utilizar las plataformas digitales para volver al aire?

El programa no ha dejado de emitirse durante la pandemia, pero son grabaciones que hicimos a principios de año. Pero, sí, la producción de Domingos de Fiesta está analizando cuál sería la mejor forma de volver con contenido nuevo para nuestro público sin exponer la salud de todos los trabajadores. Todas las semanas tenemos reuniones por Zoom para analizar las posibilidades que existen para un relanzamiento.

¿Qué sueño le falta cumplir a Katy Jara?

Estoy contenta con los logros que he tenido, pero tengo muchos sueños por cumplir. Me encantaría ganar un Latin Grammy, poder presentarme en Viña del Mar y hacer una película. Artistas peruanos como Gianmarco, Leslie Shaw, Daniela Darcourt, entre otros, están representando al Perú internacionalmente y nos abren puertas. Me gustaría en algún momento poder escribir un libro y tener mi propia línea de cosméticos. Tengo las ganas de ir cumpliendo todo lo que me propongo poco a poco y sé que tengo la capacidad, el talento y el cariño de mis seguidores para lograrlo.