Vocalista de You salsa revela que tomó lejía por accidente: “No saben la desesperación que sentí” [VIDEO]

Mariale Salazar, integrante de You salsa, contó a través de sus redes sociales el aterrador momento que vivió tras consumir por accidente lejía, al confundirla con agua.

Desde su cuenta de Instagram, la joven artista reveló que el haber ingerido dicha sustancia le lastimó la garganta y tuvo miedo de que sus cuerdas vocales se dañaran.

“Amigos míos, anoche tomé lejía accidentalmente y no saben la desesperación que sentí. Me ardía todo el tracto de la laringe, faringe y esófago. Lo que más me preocupaba eran mis cuerdas vocales por algún efecto secundario. Ahora, gracias a Dios, estoy mucho mejor, pero aún en observación”, escribió Mariale Salazar en sus historias.

La vocalista de You salsa explicó que el accidente ocurrió cuando ella necesitaba agua para tomar una pastilla para la alergia, pero nunca se imaginó que dicho líquido contenía lejía.

“Fueron dos bocados de lejía con agua, preparado para desinfectar. De aquí les cuento a detalle cómo pasó. Tengan mucho cuidado dónde dejan sus botellas preparadas de desinfección, por favor”, contó.

“Instantáneamente, sentí todo el hedor de la lejía en mi cabeza y el sabor horrible. Escupí, boté la botella y me fui corriendo al baño a lavarme. Mi reacción fue la de tomar abundante agua, 4 tazas”, agregó.

En conversaciones con Instarándula, Mariale Salazar comentó que necesitó dos días de recuperación, en los cuales no podía hablar. “Gracias a Dios ya estoy bien, pero fue una experiencia traumática, no se lo deseo a nadie”, dijo.

Cabe mencionar que Mariale ingresó a You salsa tras la salida de Amy Gutiérrez, quien decidió lanzarse como solista.

