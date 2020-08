‘La Tigresa del Oriente’ anuncia que su hermano falleció por coronavirus

La cantante Judith Bustos, mejor conocida como ‘La Tigresa del Oriente’, se encuentra de luto, pues acaba de pasar por la pérdida de su hermano, quien falleció a causa del coronavirus.

En declaraciones a un medio local, la intérprete de “Israel” contó que su familiar murió hace aproximadamente un mes, pero ella recién se enteró sobre el hecho.

“Mi hermanito que vive en Iquitos, lamentablemente, falleció hace poco más de un mes por la COVID-19, con él compartí muchas cosas antes de la cuarentena. Luego, cuando empezó el aislamiento social obligatorio, ya no supe nada de él, hasta hace poco que me enteré de su partida”, relató la artista al diario Karibeña.

Luego de ello, ‘La Tigresa del Oriente’ manifestó sentirse triste por no haber podido decirle adiós a su hermano antes de que el coronavirus se lo llevara. ”No pude despedirme de él, eso me apena. Lamentablemente estamos lejos y soy parte de la población vulnerable y no podía arriesgarme en viajar. Pero siempre lo llevaré en mi corazón”, señaló.

Por otro lado, la popular cantante desmintió tener un nuevo pretendiente, tal como se dejó entrever en Magaly TV, la firme. “Ya estoy harta de que me estén vinculando o creando romances. En un inicio me dijeron que era para promocionar unos turrones, pero a las finales me inventan cosas”, aseveró la artista.

A fines de junio, ‘La Tigresa del Oriente’ reveló que recibía amenazas de un sujeto desconocido por vía telefónica.

“Amigos, necesito de su ayuda. He recibido numerosas llamadas muy amenazantes de este número, estoy muy asustada. Por eso les pido si alguno de ustedes sabe a quién le pertenece este número o alguien sabe cómo ubicar al dueño me lo diga”, escribió en su Facebook.

