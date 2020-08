Toño Centella niega show durante estado de emergencia: “No puedo salir de casa” [VIDEO]

Toño Centella sigue dando qué hablar. Después de que saliera a la luz una transmisión en vivo donde se le veía cantando en un evento sin medidas de seguridad, el músico negó que dicha celebración sea reciente.

A través de sus redes sociales, Antonio Domínguez Vásquez, nombre real del cantante, aseguró encontrarse débil por una reciente operación y que no puede salir de casa por la pandemia de la COVID-19.

“Están saliendo publicaciones en distintos medios de comunicación que (señalan que) yo estuve cantando y que hice una transmisión. Eso es de hace tiempo. La tenía grabada en mi celular (...). Todavía me encuentro débil, no puedo salir de mi casa. Además, soy consciente de que esta enfermedad no es un juego”, aseveró el cantante en Facebook. Minutos después, dicha publicación fue borrada.

Usuarios en redes sociales se manifestaron a favor y en contra del las declaraciones del artista.

“Yo vi la transmisión en vivo. Ya lo eliminaste, todos te dijeron que cortes”, “Se escucha que tu animador dice estamos con los protocolos de seguridad. No mientas Toño, yo estuve viendo tu transmisión”, “No debiste haber cantado en público”, “Muy bien Toño, la salud primero”, “No le hagas caso a la gente envidiosa”, se leían en los comentarios.

Recordemos que en el mencionado video, transmitido el domingo 9 de agosto, Centella comentaba a los presentes que se encontraba delicado de salud, debido a que fue sometido a una intervención quirúrgica.

“Quiero pedir disculpas porque me estoy sentando. Me siento un poco agitado por la operación que tuve recién”, señaló el cantante. Recordemos que, a fines de julio, por su peso, él decidió ponerse la manga gástrica.

Asimismo, el animador del evento aseguró contar con los protocolos de seguridad. No obstante, minutos después, se ve a los invitados sin cubrebocas ni manteniendo la distancia social. Además, niños y mujeres se encontraban en este establecimiento donde también se consumía alcohol.

Cabe recalcar que ese mismo domingo, la productora que trabaja con el ‘Emperador de la cumbia’ subió un video a Youtube donde se aprecia a Toño con la misma vestimenta que en el evento en mención.

