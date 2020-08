Christian Meier revela el secreto que le dio Antonio Banderas para encarnar al ‘Zorro’

Christian Meier es uno de los actores más representativos del Perú y tuvo la oportunidad de dar vida al ‘Zorro’, mismo que fue encarnado por Antonio Banderas en la película La máscara del Zorro.

Por ello, en el cumpleaños número 60 del renombrado actor español, el peruano recordó un anécdotico momento en que este le reveló un secreto sobre el entrañable personaje.

“Han pasado 22 años de aquella primera vez que fui al Festival de Cine de San Sebastián (Ed. 1998), en España, para presentar No se lo digas a nadie. El highlight de esa edición fue el estreno mundial de La máscara del Zorro. Antonio Banderas presentó personalmente la película y, aunque en el Velodrome de Anoeta habían dispuesto más de mil butacas, no pude conseguir boletos para verla, así que me tocó verla de regreso, en el Perú. Quedé fascinado”, escribió inicialmente en su publicación en Instagram.

Christian Meier contó qué le dijo exactamente Antonio Banderas en octubre del 2006, cuando se reunió con él para que le diera algunos consejos sobre cómo conseguir una mejor interpretación del ‘Zorro’

“Me sorprendió (o más bien, después no me sorprendió) que Antonio fuera tan cálido al recibirnos. En los pocos minutos que charlamos fue muy atento con este chiquillo desconocido a quien le habían dado la responsabilidad de ser el primero en interpretar al Zorro después de (magistralmente) lo hizo él. Intercambiamos algunas historias y eso fue todo”, relató.

“Cuando fue tiempo de retirarnos le dije: “Antonio... ¿algo que deba saber?” Antonio se inclinó hacia mí y casi como un secreto me dijo: “La capa... es un coñazo, se enreda en todas partes”. Siempre tuvo razón. En la segunda foto estoy saltando de un segundo piso. Solo yo, porque la capa quedó enredada en el balcón”, agregó el intérprete en su Instagram.

Finalmente, Christian Meier le deseó un muy feliz cumpleaños a Antonio Banderas, quien, precisamente, reveló que se contagio con coronavirus, por lo que celebrará su natalicio en estricta cuarentena.

