Famosas que se convirtieron en madres y otras que anunciaron su embarazo en plena pandemia [VIDEO]

En medio de esta crisis sanitaria por el coronavirus que está atravesando el país, muchas famosas se han convertido en madres y otras, han anunciado que se encuentran en la dulce espera.

Ante estos momentos muy dolorosos para muchas familias peruanas, algunas han recibido un rayito de luz y han alegrado sus hogares con un nuevo integrante.

Emilia Drago

El 18 de mayo, Emilia Drago anunció, a través de sus redes sociales, la llegada de su segunda hija. Con un tierno y emotivo mensaje, la actriz de Asu Mare le dio la bienvenida a su pequeña Lara.

“¡Y ya está aquí! Larita llegó con 3 kilos y 400 gramos de amor y ternura. Me siento inmensamente feliz”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Me ha cambiado y renovado la energía por completo. Gracias por sus buenos deseos. Nuestra familia se lo agradece muchísimo. Ahora a descansar y disfrutar de mi bebé”, añadió Emilia Drago en su publicación.

Karen Schwarz

Karen Schwarz y Ezio Oliva se convirtieron en padres por segunda vez el pasado 20 de mayo. Llena de emoción y felicidad, la exreina de belleza compartió la noticia con su seguidores, en sus redes sociales.

“¡Lo logramos mi chiquitita! Por fin te tengo en mis brazos. El camino fue difícil, pero cuando hay un amor tan puro no existe nada más fuerte”, se lee en Instagram.

“Se lo prometí a tu hermanita y ahora te lo dije a ti cuando estuvimos carita con carita, por ustedes todo; aquí está mamá con millones de errores, pero repleta de amor. Mi amor, lo logramos. Gracias,Diosito”, finaliza el mensaje.

Johana Cubillas

La hija del futbolista ‘Nene’ Cubillas, el 29 de abril alumbró a su hijo Benjamín, fruto de su matrimonio con su esposo argentino Juan Ichazo.

Verónica Linares

En medio de la transmisión de su noticiero, Verónica Linares anunció que se encuentra esperando a su segundo bebé.

“Estoy embarazada, por eso es que Federico se asustó [cuando] casi me caigo. ¿Qué pasó? No me importas tú, me decía Federico”, manifestó y causó el asombro de su amiga, Rebeca Escribens.

Juliana Oxenford

Hace pocos meses, durante los días de cuarentena, Juliana Oxenford, a través de su cuenta de Instagram, anunció que se convertirá en madre por segunda vez.

“Y de pronto, la vida te regala más vida. Ya son poco más de cuatro meses así que....se tenía que decir y se dijo. María tendrá un hermanito”, manifestó la conductora de TV.

Korina Rivadeneira

En la madrugada del 15 de abril, Mario Hart y Korina Rivadeneira anunciaron que están a la espera de su primer hijo. El excorredor de autos, quien también estaba de cumpleaños, compartió la noticia con sus seguidores mediante su cuenta de Instagram.

“Mis ‘veintitrece’ llegan con una gran noticia... ¡Seremos padres! La felicidad que siento de saber que un angelito está en camino y de por fin poder compartir esta maravillosa noticia con el mundo entero es indescriptible”, sostuvo en su publicación.

Yiddá Eslava

Hace unos meses, Yiddá Eslava y Julián Zucci compartieron con sus seguidores la noticia de que nuevamente se convertirán en padres. Los flamantes esposos anunciaron la noticia mostrando la imagen del ultrasonido en sus redes sociales.

Asimismo, posteriormente la actriz compartió un emotivo mensaje en Instagram.

“Estoy a una semana de cumplir cuatro meses y debo reconocer que es verdad que la segunda barriga es un poco más grande. Me emociona ver la felicidad de Tomás y Julian Zucchi. El bebé, siendo tan pequeñito, ya lo amamos con locura. Dicen que los hijos eligen a los padres... somos muy afortunados”, expresó.