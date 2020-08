Sebastián Lizarzaburu responsabiliza a Andrea Miranda por ataque de Ray Sandoval [VIDEO]

Sebastián Lizarzaburu está convencido de que el ataque al carro de su madre por parte de Ray Sandoval tiene que ver exclusivamente por una especie de conspiración entre el futbolista de Sporting Cristal y Andrea Miranda.

Durante un enlace con Magaly TV, la firme, el popular ‘Hombre roca’ habló sobre los mensajes que le enviaba la exintegrante de Bienvenida la tarde. Sin embargo, él negó coqueteos de su parte, ya que terminó con ella hace un año y seis meses.

“Ya la saqué de mi vida hace mucho tiempo, a las justas si le respondí fue porque me preocupé por la salud de su mamá, que su familia es A-1”, explicó.

En medio de las declaraciones, Magaly Medina comentó que le parecía muy extraño la posición de Andrea Miranda por acompañar a Ray Sandoval a dañar propiedad ajena, en este caso romper el parabrisas del auto que pertenece a la mamá de Sebastián Lizarzaburu.

“Me parece raro que ella haya acompañado a su novio a buscar la bronca, a golpear el carro de tu mamá (…) Si tu novio está ebrio o celoso no bajas a seguirlo, tomas un taxi y te vas”, manifestó la conductora.

Ante esto, Sebastián Lizarzaburu responsabilizó a Andrea Miranda del acto delictivo del futbolista, ya que el modelo aseguró que el deportista no conocía donde vivía y la única persona que lo pudo guiar era la joven.

“A mí lo que me sorprende es que lo haya acompañado. Uno, Ray (Sandoval) no sabe dónde vivo y dos, Ray no sabe cuál es la camioneta, es evidente que hay una especie de complicidad (entre ella y él)”, dijo.

