Wendy Ramos revela que fue acosada en sus inicios por un gerente de TV

Wendy Ramos compartió con sus seguidores un traumático momento que vivió cuando tuvo su primer trabajo en televisión.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la clown publicó un artículo que escribió en el blog llamado ¿Cómo quieres que te traten?, donde relató cómo el gerente de un canal (que no mencionó) la humilló durante una reunión al haberla tocado.

PUEDES VER Wendy Ramos publica divertido video sobre restricción de tránsito para hombres y mujeres

“Uno de mis primeros trabajos fue en un lugar hermosamente horrible. Cuando era chica, la tele nos alegraba los días enteros y cuando crecí, entré a una universidad para estudiarla. Imagínate lo que sentí cuando me llamaron. Lo había logrado. No había terminado la universidad y ya estaba allí. Se abrió la gran puerta de vidrio del canal y ni bien entré, todo empezó a oler raro. No era tan lindo, ni tan glamoroso y lo peor: pronto me di cuenta de que el rey de ese magnífico reino era un ogro”, empezó.

“Los gritos del gerente general se oían hasta mi oficina, usaba los peores adjetivos para humillar a sus trabajadores, tenía un arma en su escritorio que, según cuentan, sacaba con frecuencia para asustar, convencer o someter al personal”, añadió.

PUEDES VER Johanna San Miguel y Wendy Ramos emocionan a fans con escena de Pataclaun en videollamada

A pesar del ambiente hostil que se vivía en su lugar de trabajo, Wendy Ramos aceptó ir a una fiesta por año nuevo. Sin embargo, ella nunca imaginó que el gerente de TV la iba a manosear delante de todos.

“Vayamos al evento de año nuevo de la empresa. Esos almuerzos con mesas largas donde la mesa central (la mejor ubicada, la mejor servida, la de las botellas caras) es del rey y sus amigos. Fui por cumplir, así que apenas terminé de comer me acerqué a la mesa donde estaban los técnicos con los que trabajaba, para despedirme. Y de pronto, ¡Zas! Alguien me da un palmazo en el derrier”, recordó la actriz, quien al voltear a ver se dio con la sorpresa que fue su jefe quien la tocó y que este se empezó a jactar de lo sucedido con los otros invitados.

Tras la ocurrido, Wendy Ramos renunció a aquel trabajo. El gerente le pidió disculpas para que no deje su cargo, pero ella ya había tomado una decisión.

Asimismo, resaltó que su artículo no busca solo enfocarse en el acoso laboral que vivió, sino en el poder que una persona tiene para elegir si sigue o no en un ambiente tóxico.

“Este post no es sobre acoso en el trabajo. Este post es sobre el poder que tenemos para elegir… Miro atrás y me veo parada ahí sin saber qué hacer. Si fuera hoy, seguro haría un escándalo en las redes, levantaría una denuncia. Pero en los ochenta no se hablaba de estos temas, solo sucedían y te quedabas callada, seguías nomás. Así que miro atrás y me alegra no haber salido corriendo o llorando, me alegra no haber elegido volver al día siguiente como si nada hubiera pasado”, comentó.

Finalmente, la guionista de la recordada serie Pataclaun pidió a sus seguidores que no se dejen maltratar o acosar sexualmente.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.