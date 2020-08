‘Melcochita’ se defiende de críticas: “Tenía dinero guardado, pero se acaba” [VIDEO]

Hace unos días, ’Melcochita’ reveló que se encontraba muy preocupado ante la posibilidad de ser desalojado de su departamento por no pagar el alquiler del mismo desde que inició la cuarentena.

“Ya cinco meses que no pago porque no tengo la plata suficiente. Son casi 10.000 soles que se ha acumulado y, aunque el dueño es buena gente, ya me habló. Temo que en cualquier momento me de dos patadas en las cuatro letras y chau”, expresó en entrevista al diario Correo.

La situación de Pablo Villanueva dejó alarmados a muchos de sus seguidores; sin embargo, hubo quienes lo criticaron acusándolo de no haber ahorrado dinero para afrontar este tipo de problemas.

Ante dichos cuestionamientos, el sonero explicó que sí tenía dinero guardado para enfrentar la cuarentena, pero que este no le fue suficiente.

“Por supuesto que tenía guardado, pero se acaba. Grandes restaurantes han cerrado, son casi seis meses sin chamba. ‘Melcochita’ no está para ir a mendigar a los canales, eso no lo haré nunca, porque yo me ideo para ‘chambear’ y estar siempre vigente. A mí nunca me han visto estar rogando en los canales”, aseveró.

En otro momento, ‘Melcochita’ comentó que él apoya económicamente a su familia, mientras que algunos de sus colegas se preocupan solo por sí mismos y dejan de lado a sus familiares.

“Hay artistas que nunca se acuerdan de la madre, de la familia. Ellos tienen de todo, pero no alma. Cuántos hijos meten al asilo a su madre y padre, ganando mucha plata. Yo no, yo comparto mi sueldo con mi familia, tengo 20 nietos, tengo hermanos, una hermana de 90 años. Tengo que pagar casa, comida. Yo podría haber tenido grandes residencias, pero ojos que no ven, corazón que no siente”, sentenció Pablo Villanueva.

