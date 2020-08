Pedro Loli revela que se quedó sin ahorros: “Mi esposa me da ánimos para no derrumbarme”

Pedro Loli y Fiorella Méndez pasan por un buen momento como esposos. Ambos están cuidando de su pequeño hijo y haciendo trabajos que lleven un sustento a su hogar. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que el cantante recientemente admitió que se le acabaron sus ahorros.

Es por ello que, en el contexto de pandemia, el popular músico se ‘recursea’ mediante shows, serenatas virtuales y con saludos especiales por redes sociales. Estos actos no han pasado desapercibido por Fiorella, quien le brinda su amor y fortaleza en estos tiempos.

Pedro decidió comentar sobre esto, al reconocer que ambos se dan ánimos para salir adelante.

“Creo que esta pandemia nos cambió los planes a todos. A mí me asusta un poco, a veces estoy preocupado porque no sé qué hacer, pero gracias a Dios tengo a mis padres y a Fiorella (Méndez)... ella siempre me da ánimos para salir adelante, para no derrumbarme. Ambos estamos dándonos fuerzas y de eso se trata una pareja, de ser uno el apoyo del otro”, resaltó el cantante.

Asimismo, Pedro se siente agradecido de gozar de buena salud y de pasar más tiempo con su primogénito.

“También hay que ver el lado positivo de las cosas, pues me alegra mucho tener más tiempo con mi hijo. Fiorella y yo nos sacamos la mugre para que no le falte nada, y aquí estamos, fuertes, resistentes y a salvo”, contó el artista, quien estará de invitado con su esposa en el programa Mi mamá cocina mejor que la tuya.

