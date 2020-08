Angelique Boyer revela amuleto de ‘Teresa’ que usará en su nueva telenovela [VIDEO]

Angelique Boyer no olvida el papel protagónico que la llevó a la fama mundial: Teresa. La artista se encuentra en las grabaciones de su nueva telenovela Imperio de mentiras, por lo que comentó a sus seguidores que, para esta producción, decidió llevar un amuleto que era de ‘Teresa Chávez’, como parte de su ‘look’.

Se trata de un collar que usó en la telenovela del 2010. Ella, hasta el momento, lo conserva y lo considera muy preciado.

A través de redes sociales, la francesa recordó por unos segundos a su popular personaje y aseguró que dicha joya combinaba con unos aretes que traía puestos.

“Les cuento, este collar, no sé si lo reconozcan, pero era de Teresa, ¿qué tal? Este collar era de Teresa y estos aretes le hacen juego, y para esta novela lo puse. Ahí tenemos un buen amuleto, ¿creen en los amuletos?”, manifestó en Instagram la pareja de Sebastián Rulli.

En Imperio de Mentiras, Angelique Boyer interpretará a ‘Elisa Cantú‘, con una personalidad completamente diferente al de la ambiciosa y malvada ‘Teresa’.

“Elisa Cantú es un personaje muy distinto a las mujeres que he interpretado, esta mujer no necesita a nadie. Su pilar más importante y su motivación es su familia. Es una mujer que da la vida por cualquier miembro de la familia. Estoy muy contenta que próximamente conozcan a esta guerrera, porque es la más aventurera y aguerrida que he interpretado”, aseguró Angelique en la presentación oficial de la telenovela en marzo pasado.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.