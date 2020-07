Toño Centella tras operación de la manga gástrica: “La diabetes estaba avanzando”

Toño Centella reapareció en televisión para revelar detalles de la operación de la manga gástrica a la que se sometió, luego del escándalo amoroso que protagonizó con su aún esposa.

El cantante de chicha se encontraba en peligro debido a que la diabetes que padece podía empeorar. Según el doctor que lo atendió, el artista pesaba 110 kilos, lo que es considerado sobrepeso, algo dañino para su salud.

Toño Centella aseguró que se siente más feliz y tranquilo tras pasar por el quirófano. Además, confesó que se siente ilusionado por ver los cambios en su apariencia física.

“Esto comienza en el mes de noviembre pasado, me sentía un poco mal del corazón, cuando caminaba me agitaba. En febrero, me iban a operar pero por la pandemia lo dejamos ahí. Estaba elevado (el colesterol), me controlaba el azúcar pero no era como debía ser. Ahora estoy tomando solo agua y las pastillas que me han recomendado”, inició el artista peruano.

Luego, reveló que ya tiene un nuevo proyecto para su agrupación. “Ahora puedo trabajar tranquilo, ustedes saben que ya no soy joven, tengo 54 años. Aunque tengo el corazón joven y ayer hicimos un contrato para irme a Europa en el mes de febrero”, expresó.

La operación de la manga gástrica exige que Toño Centella aplique una dieta baja en grasa y mucho líquido. “Yo creo que ese cambio no solo es por estética, sino también por salud. Mi diabetes estaba avanzando bastante, hay que comer sano y cuidarse mucho”, agregó.

