Juliana Oxenford sobre vocero de ‘Con mis hijos no te metas': “Guste o no, representa a mucha gente”

Juliana Oxenford se convirtió en tendencia en Twitter luego de entrevistar al vocero del colectivo ‘Con mis hijos no te metas’, Christian Rosas.

La periodista fue blanco de críticas en la red social por muchos usuarios que la acusaban de darle cabida al joven evangélico, quien exigió al Gobierno la apertura de las iglesias durante la etapa de reactivación de actividades en la pandemia.

Ante la ‘ola’ de ataques, la conductora de ATV Noticias, Al estilo Juliana se defendió en Twitter, donde señaló que los periodistas deben entrevistar a quienes también no coinciden con sus ideas.

“Guste o no representa a mucha gente que lo sigue. Los periodistas no podemos entrevistar solo a quienes nos gustan o coinciden con nuestras ideas. Sería genial para mi, pero no es lo correcto”, escribió la periodista en referencia al vocero del colectivo ‘Con mis hijos no te metas’.

Sin embargo, hubo usuarios que pese a la explicación de Juliana Oxenford no le dieron la razón, como en el caso de la actriz Tatiana Astengo. Ella escribió: “Juliana perdóname, pero hay sectas a las que no se les puede dar ni una milésima de centímetro, menos en un país como este, donde demostrado está que es fácil lavar cerebros, es prácticamente hacerles campaña”

Incluso, algunos cibernautas le recordaron la entrevista que le hizo al falso científico peruano. ”A quien entrevistas está del lado de la muerte: Christian Rosas pretende ser amigo de la libertad. Es su enemigo, va contra básicos derechos constitucionales. Como el falso científico Cuyumbamba, quiere atención mediática y dinero, sin esfuerzo. Tu rol es cuidar”, se lee en otro tuit.

Por último, Juliana Oxenford aclaró que no siente simpatía por las ideas del vocero de ‘Con mis hijos no te metas’. “No coincido en nada con el señor Rosas. Sus argumentos me parecen tan absurdos como hipócritas y se lo hice saber ayer”, expresó la periodista.

