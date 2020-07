Baigorria tras ser captada besando a Said Palao: “No hay que juzgar algo que todo el mundo hace”

Alejandra Baigorria dejó el hermetismo y decidió hablar acerca de su polémico ‘ampay’ con Said Palao. La popular ‘Barbie de Gamarra’ expresó su incomodidad por la difusión de las imágenes captadas por el espacio de farándula Magaly TV, la firme.

“No me gusta hablar mucho de mi vida privada, yo no me meto en la vida de nadie y por lo tanto no me gusta hablar mucho (sobre el tema). Simplemente las imágenes están y no hay nada que ocultar; en realidad no deberían salir esas imágenes porque son (grabadas) dentro de una casa, son privadas”, señaló la también modelo para América Espectáculos.

“Pero bueno, estamos expuestos a eso que no debería ser, pero igual no estoy de acuerdo. No hay nada que esconder, no le estamos haciendo daño a nadie, estamos solteros, somos amigos y nos estamos conociendo, qué más puedo decir”, añadió la ‘retadora'.

La guerrera afirma que no le incomoda cuando le mencionan el tema porque sabe que “no está haciendo nada malo”. “No hay que cohibirse, está bien que seamos personajes públicos, pero somos seres humanos como cualquier otro”, acotó.

Por último, Alejandra Baigorria pidió que no la juzguen pues, viene recibiendo una serie de críticas en las redes sociales por vincularse con el exnovio de su amiga Macarena Vélez. “No hay que juzgar lo que todo el mundo hace. Es normal, somos dos personas que se están conociendo y más nada. No nos vamos a horrorizar. Tal cual lo vieron, no hay nada más que decir”, sentenció.

