Integrante de Zaperoko se pronuncia tras ser vinculado con esposa de Toño Centella

Los integrantes de la orquesta Zaperoko se presentaron en el programa Mujeres al mando para jugar al reto “Yo nunca” tras escándalo con Toño Centella y su esposa Johana Rodríguez.

En medio de risas y chistes, la conductora Giovanna Valcárcel lanzó una serie de preguntas; los que aceptaron su “culpa” tuvieron que colocar la cara en una almohada llena de talco.

En la parte final del juego, la presentadora de Latina dijo la frase: “Yo nunca me he metido con la pareja de un amigo”.

Los tres integrantes de Zaperoko se quedaron parados, pero segundos después, el cantante, quien supuestamente mantuvo un romance clandestino con la esposa de Toño Centella, colocó su rostro sobre la almohada. La acción del joven de 17 años ocasionó todo un alboroto en el set.

PUEDES VER Esposa de Toño Centella asegura que cantante la amenazaba con quitarse la vida si lo dejaba [VIDEO]

Tras esto, Giovanna Valcárcel se acercó y le preguntó: “¿Te has portado muy mal?”. El menor de edad respondió para aclarar la polémica que se estaba levantando.

“Bueno, se dice, pero nunca me he metido con la pareja de un amigo”, dijo el artista, quien ha recibido amenazas de muerte por su supuesto romance con Johana Rodríguez, según denunció Johnny Peña, director musical de Zaperoko.

Como se sabe, el cantante de Zaperoko se encuentra en el ojo de la tormenta, luego que un amigo suyo asegurara que él si se vio a escondidas con la esposa de Toño Centella.

Además, el mismo chichero que contó que su ahora expareja le fue infiel con una cantante de salsa, pero no quiso revelar su identidad.

“Se puede perdonar muchas cosas, pero la infidelidad no (...) por ahí encontré unas cosas pero eso no se perdona, porque de ahí vas a tener una relación tormentosa. De todo lo que me enterado, me ha entrado un dolor y odio muy grande”, dijo Toño Centella a Exclusiva.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.